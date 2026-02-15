Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular cerca no Carnaval de Salvador; VÍDEO

Casal curtiu a folia no bloco de Ivete Sangalo no último sábado (14)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:56

Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular grade
Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular grade Crédito: Reprodução

Shawn Mendes e Bruna Marquezine roubaram a cena no Carnaval de Salvador. O casal curtiu bastante o desfile do Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, no último sábado (14), com direito a troca de beijos e até descida ao chão para aproveitar a festa junto ao público. Mas um outro momento dos dois tem viralizado nas redes sociais: uma 'pulada' de cerca. Literalmente.

Um vídeo que circula na web mostra o perrengue que os artistas viveram na hora de sair do circuito para voltar para as ruas mais tranquilas da Ondina. Bruna e Shawn se depararam com um gradil de bloqueio, e o astro canadense deu uma ajudinha para a atriz passar. Ele primeiro pulou e, em seguida, pegou a amada no colo.

Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular grade

Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular grade por Reprodução
Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular grade por Reprodução
Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular grade por Reprodução
Sasha Meneghel pula grade do carnaval de Salvador por Reprodução
Shawn Mendes e Marcelo Sangalo por Reprodução
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Shawn Mendes e Bruna Marquezine no trio de Ivete por ReproduçÃO
Bruna Marquezine e Shawn Mendes por Reprodução
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
Bruna Marquezine e Shawn Mendes no trio de Ivete Sangalo por Webert Belicio / Agnews
1 de 18
Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular grade por Reprodução

O episódio chamou a atenção pelo cuidado de Shawn com Bruna, que estava de vestido curto. A cara que a artista fez pelo namorado não escondeu o encanto, surpresa e alegria.

"Eu amo que o Brasil inteiro está namorando o namoro deles e todo mundo está feliz com eles", disse uma pessoa. "Tudo a ver, os dois. Ele é um cavalheiro. Como faz falta atitudes assim nos dias de hoje", elogiou outra internauta. "Bruna sabe que venceu", brincou outro seguidor.

Os dois estavam acompanhados de Sasha Meneghel e do marido dela, João Lucas. A filha de Xuxa também chamou a atenção no momento, mas de uma forma diferente: ela conseguiu romper a barreira da grade sozinha. "Nossa princesa guerreira", brincou um usuário do Instagram.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - Marcelinho Sangalo e Shawn Mendes descem do trio para curtir Carnaval no chão

Marcelinho Sangalo e Shawn Mendes descem do trio para curtir Carnaval no chão

Imagem - Entre beijos e dança: 5 momentos de romance entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador

Entre beijos e dança: 5 momentos de romance entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes no Carnaval de Salvador

Imagem - Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Sasha e Nicole Bahls: famosos curtem trio de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador; FOTOS

Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Sasha e Nicole Bahls: famosos curtem trio de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador; FOTOS

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Bruna Marquezine Shawn Mendes Bruna Marquezine E Shawn Mendes

Mais recentes

Imagem - Cinco homens são presos no circuito Barra-Ondina após briga generalizada

Cinco homens são presos no circuito Barra-Ondina após briga generalizada
Imagem - Suspeito de matar enteada de 1 ano é preso no circuito Barra-Ondina durante Carnaval

Suspeito de matar enteada de 1 ano é preso no circuito Barra-Ondina durante Carnaval
Imagem - Carro alegórico atropela três pessoas após desfile na Sapucaí

Carro alegórico atropela três pessoas após desfile na Sapucaí

MAIS LIDAS

Imagem - Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma
01

Câmara aprova ‘Bolsa Pistola’ e prevê financiamento de bancos públicos na compra da 1ª arma

Imagem - Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos neste domingo (15)
02

Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos neste domingo (15)

Imagem - Aparência de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel vira alvo de críticas
03

Aparência de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel vira alvo de críticas

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar
04

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar