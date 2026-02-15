NA ONDINA

Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular cerca no Carnaval de Salvador; VÍDEO

Casal curtiu a folia no bloco de Ivete Sangalo no último sábado (14)

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 12:56

Shawn Mendes ajuda Bruna Marquezine a pular grade Crédito: Reprodução

Shawn Mendes e Bruna Marquezine roubaram a cena no Carnaval de Salvador. O casal curtiu bastante o desfile do Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, no último sábado (14), com direito a troca de beijos e até descida ao chão para aproveitar a festa junto ao público. Mas um outro momento dos dois tem viralizado nas redes sociais: uma 'pulada' de cerca. Literalmente.

Um vídeo que circula na web mostra o perrengue que os artistas viveram na hora de sair do circuito para voltar para as ruas mais tranquilas da Ondina. Bruna e Shawn se depararam com um gradil de bloqueio, e o astro canadense deu uma ajudinha para a atriz passar. Ele primeiro pulou e, em seguida, pegou a amada no colo.

O episódio chamou a atenção pelo cuidado de Shawn com Bruna, que estava de vestido curto. A cara que a artista fez pelo namorado não escondeu o encanto, surpresa e alegria.

"Eu amo que o Brasil inteiro está namorando o namoro deles e todo mundo está feliz com eles", disse uma pessoa. "Tudo a ver, os dois. Ele é um cavalheiro. Como faz falta atitudes assim nos dias de hoje", elogiou outra internauta. "Bruna sabe que venceu", brincou outro seguidor.

Os dois estavam acompanhados de Sasha Meneghel e do marido dela, João Lucas. A filha de Xuxa também chamou a atenção no momento, mas de uma forma diferente: ela conseguiu romper a barreira da grade sozinha. "Nossa princesa guerreira", brincou um usuário do Instagram.

