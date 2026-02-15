Acesse sua conta
Marcelinho Sangalo e Shawn Mendes descem do trio para curtir Carnaval no chão

'Pivete Sangalo' e 'Pivete Mendes', brincou uma internauta

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 10:12

Shawn Mendes e Marcelo Sangalo
Shawn Mendes e Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução

O desfile do Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, reuniu convidados famosos e momentos que chamaram a atenção dos foliões no circuito Circuito Dodô (Barra-Ondina), neste sábado (14). Parte da comitiva deixou o trio elétrico para aproveitar a festa junto ao público, no chão.

Entre os que circularam  pelo circuito estavam Marcelo Sangalo, filho mais velho da cantora, o cantor canadense Shawn Mendes, a atriz Bruna Marquezine e outros convidados, que acompanharam parte do percurso entre os foliões. "Os filhos de Ivete", brincou uma internauta. Outra comentou: "Pivete Sangalo e Pivete Mendes no meio da galera". 

Antes mesmo da descida para o circuito, Marcelo já havia chamado atenção ao aparecer no trio ao lado da mãe. O adolescente, de 15 anos, foi visto tocando instrumentos de percussão logo no início do desfile e demonstrou naturalidade diante do público. Registros feitos por foliões se espalharam rapidamente pelas redes sociais.

A apresentação também contou com a presença do astro internacional Shawn Mendes, que acompanhou a cantora durante boa parte do dia ao lado de Bruna Marquezine. Pela manhã, os dois estiveram na casa de Ivete antes da saída do bloco, encontro compartilhado pela artista em suas redes sociais enquanto se preparava para o Carnaval.

Nos vídeos publicados, a cantora aparece sendo surpreendida com a chegada dos convidados. Bruna entrou cantando o hit “Vampirinha”, arrancando gargalhadas da anfitriã. Ao vê-la, Ivete reagiu de forma descontraída e brincou: "Que isso... tô muito enjoada. C...", disse.

Shawn e Bruna no trio de Ivete

Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew
Shawn Mendes e Bruna Marquezine no trio de Ivete por ReproduçÃO
Shawn cumprimenta Ivete por Vitor Santos / AgNew
1 de 10
Bruna e Shawn curtiram Carnaval por Vitor Santos / AgNew

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

