Bruna Marquezine, Shawn Mendes, Sasha e Nicole Bahls: famosos curtem trio de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador; FOTOS

Giuliana Mancini
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 15:51
Ivete Sangalo está on no Carnaval de Salvador! A cantora faz sua estreia em cima de um trio elétrico na folia 2026 neste sábado (14), quando comanda o Bloco Coruja, no circuito Dodô (Barra-Ondina). Para o momento especial, Veveta recebe uma série de celebridades, incluindo o cantor canadense Shawn Mendes. O artista está curtindo coladinho em Bruna Marquezine, com quem vive um affair.
O casal está acompanhado de Sasha Meneghel e do marido dela, o cantor João Lucas. Além deles, outros famosos acompanham o destile da Mainha de pertinho, como os influenciadores Hugo Gloss, Nicole Bahls, Tia Má e Silvia Braz.
Veja as fotos:
Famosos no trio de Ivete Sangalo
