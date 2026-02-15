Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos neste domingo (15)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 06:00
O Carnaval de Salvador segue com força total neste domingo (15), reunindo grandes artistas, blocos tradicionais e atrações culturais espalhadas pelos três principais circuitos da festa: Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho). A programação começa ainda pela manhã e se estende por toda a noite, com opções para públicos de todas as idades.
Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)
Programação do Circuito Dodô
Programação do Circuito Batatinha
Pipoca Doce — Carla Perez
Ibeji — Banda Ibeji
Exclusivas Kids — Kfune
Rhataplan
Zum Zum Mel — Júlio e Jonathan
Bloco Yaya Muxima
Bloco dos Pierrots — Tio Elétrico
Trio Saulo
Projeto Pagodart — Pagodart
Os Internacionais — É o Tchan
Trio Isquemininha
Trio Carlinhos Brown
Trio Parangolé
Trio Psirico
Trio Timbalada
Commanche do Pelô
Apaxes do Tororó
Muquisamba — Cajú pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Nei D’Resenha, Simplesmente Luís e Noelson
Trio Thay Agassi / Berguinho
Trio Gigantes do Brasil
Projeto Especial Frenesi — Tatau em homenagem a Wanda Chase e Ademar e Banda Furtacor
Trio Comcar 1
Trio Paradinha Nova
As Suburbanas
Os Negões
100 Censura — Pugah e Amanda Santiago
Trio Larissa Marques
Bloco dos Servidores — Edu Casanova
Banana Reggae — Thomé Viana & Banda Ragga
Trio do Comcar 2
Blocão da Liberdade
Trio Luanna Monalisa
Trio Rosy e Banda
Trio Demorô
Ambiental e Ecossistema — Saulo Calmon
Pipoca da Diversidade — Leocrete
Microtrio Putito Rex
Olodum — Banda Olodum
Bloco Camaleão — Bell Marques
Bloco Largadinho — Claudia Leitte
Bloco da Torcida — Xanddy Harmonia
Me Abraça — Durval Lelys
Crocodilo — Daniela Mercury
Trio Armandinho, Dodô e Osmar
Cortejo Afro
Trio Alok
Trio Pagodart
Trio FitDance
Trio Vinny Nogueira
Trio Attooxxa
Ecológico Meio Ambiente — Banda Roma Negra
Tê Tê Tê
A Mulherada — Banda A Mulherada
Bloco Universitário — Marinho
Trio Dan Miranda
Trio Gilmélândia
Trio Wilsinho Kraychete
Trio Baby do Brasil
Banda Big Show
Biciclertrio Toca Raul
Bike Pedal Show
Cid Rocha
Filhos de Korin Efan
Dois Tons e Meios
Forró Xotear
Jonga Lima e o Quase Trio
Los Cuatro
Movimento Musical Pinaúna Power
Banda Ruy Tapajós
Os Eficientes
Rama Montenegro
Samba Curuzu City
Samba de Bando
Zeu Lobo Alcatéia Banda Coletivo Pelourinho
Rixô Elétrico
A Mulherada
Garampiola
Wilson Café
Lhego Valentim
Surpresinha
Rikkdpater
Lucas Viana
Flor Serena
Os Turunas
Noberto Curvelo
Idará
Luaê
Bola Cheia
Quero Ver o Momo
Estrela Kids
Curuzu City
Olorum Baba Mi
Só Samba de Roda
Carnapelô
Bankoma — Banda Bankoma
Big Bloco do Guetho / Eu Amo os Anos 80
Filhos de JhÁ
Afoxé Ayralogum
Malcom X
Dança Bahia
Velha Guarda dos Negões
Leva Eu
Ska Reggae
Namoral
Sambrasil
Soweto
É Com Esse Que Eu Vou
Casa da Capoeira Pelourinho
