Carnaval Salvador 2026: confira a programação completa dos principais circuitos neste domingo (15)

Bell Marques, Daniela Mercury e Claudia Leitte são algumas das atrações

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 06:00

Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval
Barra-Ondina: veja fotos do primeiro dia de Carnaval Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador segue com força total neste domingo (15), reunindo grandes artistas, blocos tradicionais e atrações culturais espalhadas pelos três principais circuitos da festa: Osmar (Campo Grande), Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Pelourinho). A programação começa ainda pela manhã e se estende por toda a noite, com opções para públicos de todas as idades.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)

Programação do Circuito Dodô

Programação do Circuito Batatinha

Confira a programação prevista para o dia:

? Circuito Osmar — Campo Grande (a partir das 11h)

Pipoca Doce — Carla Perez

Ibeji — Banda Ibeji

Exclusivas Kids — Kfune

Rhataplan

Zum Zum Mel — Júlio e Jonathan

Bloco Yaya Muxima

Bloco dos Pierrots — Tio Elétrico

Trio Saulo

Projeto Pagodart — Pagodart

Os Internacionais — É o Tchan

Trio Isquemininha

Trio Carlinhos Brown

Trio Parangolé

Trio Psirico

Trio Timbalada

Commanche do Pelô

Apaxes do Tororó

Muquisamba — Cajú pra Baixo, Vou Pro Sereno, Samba Trator, Nei D’Resenha, Simplesmente Luís e Noelson

Trio Thay Agassi / Berguinho

Trio Gigantes do Brasil

Projeto Especial Frenesi — Tatau em homenagem a Wanda Chase e Ademar e Banda Furtacor

Trio Comcar 1

Trio Paradinha Nova

As Suburbanas

Os Negões

100 Censura — Pugah e Amanda Santiago

Trio Larissa Marques

Bloco dos Servidores — Edu Casanova

Banana Reggae — Thomé Viana & Banda Ragga

Trio do Comcar 2

Blocão da Liberdade

Trio Luanna Monalisa

Trio Rosy e Banda

Trio Demorô

Ambiental e Ecossistema — Saulo Calmon

Pipoca da Diversidade — Leocrete

? Circuito Dodô — Barra-Ondina (a partir das 14h30)

Microtrio Putito Rex

Olodum — Banda Olodum

Bloco Camaleão — Bell Marques

Bloco Largadinho — Claudia Leitte

Bloco da Torcida — Xanddy Harmonia

Me Abraça — Durval Lelys

Crocodilo — Daniela Mercury

Trio Armandinho, Dodô e Osmar

Cortejo Afro

Trio Alok

Trio Pagodart

Trio FitDance

Trio Vinny Nogueira

Trio Attooxxa

Ecológico Meio Ambiente — Banda Roma Negra

Tê Tê Tê

A Mulherada — Banda A Mulherada

Bloco Universitário — Marinho

Trio Dan Miranda

Trio Gilmélândia

Trio Wilsinho Kraychete

Trio Baby do Brasil

? Circuito Batatinha — Pelourinho (a partir das 13h)

Banda Big Show

Biciclertrio Toca Raul

Bike Pedal Show

Cid Rocha

Filhos de Korin Efan

Dois Tons e Meios

Forró Xotear

Jonga Lima e o Quase Trio

Los Cuatro

Movimento Musical Pinaúna Power

Banda Ruy Tapajós

Os Eficientes

Rama Montenegro

Samba Curuzu City

Samba de Bando

Zeu Lobo Alcatéia Banda Coletivo Pelourinho

Rixô Elétrico

A Mulherada

Garampiola

Wilson Café

Lhego Valentim

Surpresinha

Rikkdpater

Lucas Viana

Flor Serena

Os Turunas

Noberto Curvelo

Idará

Luaê

Bola Cheia

Quero Ver o Momo

Estrela Kids

Curuzu City

Olorum Baba Mi

Só Samba de Roda

Carnapelô

Bankoma — Banda Bankoma

Big Bloco do Guetho / Eu Amo os Anos 80

Filhos de JhÁ

Afoxé Ayralogum

Malcom X

Dança Bahia

Velha Guarda dos Negões

Leva Eu

Ska Reggae

Namoral

Sambrasil

Soweto

É Com Esse Que Eu Vou

Casa da Capoeira Pelourinho

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval 2026

