Cinco homens são presos no circuito Barra-Ondina após briga generalizada

Carol Neves
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13:24
Uma briga generalizada registrada na noite de sábado (14), nas proximidades da Avenida Oceânica, no circuito Barra-Ondina, terminou com a prisão de cinco homens. Eles vão responder por associação criminosa e apologia ao crime durante a festa em Salvador.
De acordo com a Polícia Civil da Bahia, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) identificaram, por meio do sistema de videomonitoramento, que os envolvidos participavam da confusão e também realizavam gestos de apoio a grupo criminoso.
Após a identificação, os suspeitos foram abordados e encaminhados a uma unidade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Os detidos têm 18, 22, 26, 27 e 38 anos.
Segundo a corporação, a ação faz parte das operações de prevenção e repressão a crimes realizadas durante o Carnaval, com o objetivo de preservar a ordem pública e garantir a segurança dos foliões nos circuitos da festa.