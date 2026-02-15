Acesse sua conta
Cinco homens são presos no circuito Barra-Ondina após briga generalizada

Suspeitos, que faziam sinais ligado a facção, foram identificados por videomonitoramento na Avenida Oceânica

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13:24

Polícia Civil no Carnaval
Polícia Civil no Carnaval Crédito: Divulgação

Uma briga generalizada registrada na noite de sábado (14), nas proximidades da Avenida Oceânica, no circuito Barra-Ondina, terminou com a prisão de cinco homens. Eles vão responder por associação criminosa e apologia ao crime durante a festa em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, equipes do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) identificaram, por meio do sistema de videomonitoramento, que os envolvidos participavam da confusão e também realizavam gestos de apoio a grupo criminoso.

Após a identificação, os suspeitos foram abordados e encaminhados a uma unidade policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Os detidos têm 18, 22, 26, 27 e 38 anos.

Segundo a corporação, a ação faz parte das operações de prevenção e repressão a crimes realizadas durante o Carnaval, com o objetivo de preservar a ordem pública e garantir a segurança dos foliões nos circuitos da festa.

