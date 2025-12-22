FOTOS: conheça a mansão de Bruna Marquezine em Orlando, que tem decoração natalina inspirada na Disney

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:01
Bruna Marquezine está em Orlando, nos Estados Unidos, para passar o Natal ao lado da família. Para curtir as festas de fim de ano, a atriz deu um toque especial ao local, com uma decoração temática da Disney. Os detalhes da mansão foram mostrados em um tour feito pela designer e corretora Juliana Fernandes, responsável pelo projeto do espaço.
Um dos destaques da casa é a árvore de Natal montada na sala, decorada com personagens clássicos da Disney em versão de pelúcia, como Mickey, Minnie, Pato Donald e Pateta. O clima lúdico contrasta com a base neutra da decoração, que aposta em tons de cinza e bege.
Mansão de Bruna Marquezine em Orlando
Juliana Fernandes mostrou ainda a área externa da mansão, que conta com piscina, churrasqueira e um conjunto de poltronas de corda em cores sóbrias, criando um ambiente elegante e acolhedor para receber a família durante as festas de fim de ano.
Nos quartos, a proposta segue mais minimalista. Um dos ambientes exibidos no tour tem cabeceira preta e roupa de cama branca com detalhes escuros, mantendo a estética clean e sofisticada escolhida para a casa.
Bruna Marquezine chegou aos Estados Unidos no último sábado (20). A família foi recepcionada com um jantar especial, também decorado com elementos inspirados nos personagens da Disney, reforçando a paixão da atriz pelo universo dos parques e animações.