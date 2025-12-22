FAMOSOS

FOTOS: conheça a mansão de Bruna Marquezine em Orlando, que tem decoração natalina inspirada na Disney

Casa onde a atriz passa o Natal com a família tem árvore temática, ambientes sóbrios e detalhes minimalistas

Fernanda Varela

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 16:01

Mansão de Bruna Marquezine em Orlando Crédito: Reprodução

Bruna Marquezine está em Orlando, nos Estados Unidos, para passar o Natal ao lado da família. Para curtir as festas de fim de ano, a atriz deu um toque especial ao local, com uma decoração temática da Disney. Os detalhes da mansão foram mostrados em um tour feito pela designer e corretora Juliana Fernandes, responsável pelo projeto do espaço.

Um dos destaques da casa é a árvore de Natal montada na sala, decorada com personagens clássicos da Disney em versão de pelúcia, como Mickey, Minnie, Pato Donald e Pateta. O clima lúdico contrasta com a base neutra da decoração, que aposta em tons de cinza e bege.

Juliana Fernandes mostrou ainda a área externa da mansão, que conta com piscina, churrasqueira e um conjunto de poltronas de corda em cores sóbrias, criando um ambiente elegante e acolhedor para receber a família durante as festas de fim de ano.

Nos quartos, a proposta segue mais minimalista. Um dos ambientes exibidos no tour tem cabeceira preta e roupa de cama branca com detalhes escuros, mantendo a estética clean e sofisticada escolhida para a casa.

Bruna Marquezine chegou aos Estados Unidos no último sábado (20). A família foi recepcionada com um jantar especial, também decorado com elementos inspirados nos personagens da Disney, reforçando a paixão da atriz pelo universo dos parques e animações.