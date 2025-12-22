VEJA FOTOS

Clara Moneke muda o visual após fim de 'Dona de mim' e comemora aniversário ao lado de Breno Ferreira

Atriz completou 27 anos com roda de samba, clima de romance e celebração após se despedir da novela das 19h

Fernanda Varela

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 12:50

Clara Moneke como Leona em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Após encerrar as gravações de Dona de mim, Clara Moneke entrou em clima de comemoração em dose dupla. A atriz aproveitou o fim do trabalho na TV para mudar o visual e celebrar o aniversário ao lado do namorado, o também ator Breno Ferreira.

Clara completou 27 anos nesta terça-feira (16) e reuniu amigos em uma festa animada, embalada por roda de samba. Durante a celebração, ela soltou a voz no microfone, dançou bastante e apareceu em clima de sintonia com o companheiro, com quem trocou momentos de carinho.

Clara Moneke 1 de 7

Na trama das 19h, Clara viveu a protagonista Leona e se despediu do papel após meses de gravação intensa. O novo visual marcou simbolicamente o início de uma nova fase após o encerramento da novela.

Breno Ferreira também chamou atenção pela mudança no estilo, exibindo tranças com adornos nas pontas. O ator interpretou André em Vale tudo e atualmente integra o elenco da série Jogada de risco, produção para o Globoplay.