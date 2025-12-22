Acesse sua conta
Clara Moneke muda o visual após fim de 'Dona de mim' e comemora aniversário ao lado de Breno Ferreira

Atriz completou 27 anos com roda de samba, clima de romance e celebração após se despedir da novela das 19h

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 12:50

Clara Moneke como Leona em
Clara Moneke como Leona em "Dona de Mim"

Após encerrar as gravações de Dona de mim, Clara Moneke entrou em clima de comemoração em dose dupla. A atriz aproveitou o fim do trabalho na TV para mudar o visual e celebrar o aniversário ao lado do namorado, o também ator Breno Ferreira.

Clara completou 27 anos nesta terça-feira (16) e reuniu amigos em uma festa animada, embalada por roda de samba. Durante a celebração, ela soltou a voz no microfone, dançou bastante e apareceu em clima de sintonia com o companheiro, com quem trocou momentos de carinho.

Na trama das 19h, Clara viveu a protagonista Leona e se despediu do papel após meses de gravação intensa. O novo visual marcou simbolicamente o início de uma nova fase após o encerramento da novela.

Breno Ferreira também chamou atenção pela mudança no estilo, exibindo tranças com adornos nas pontas. O ator interpretou André em Vale tudo e atualmente integra o elenco da série Jogada de risco, produção para o Globoplay.

O casal se conheceu nos bastidores de um set de gravação e, apesar de manter a relação de forma discreta, fez questão de dividir com os seguidores alguns registros da noite especial, que reuniu música, amigos e celebração.

Dona de mim Clara Moneke

