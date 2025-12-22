Clara Moneke muda o visual após fim de 'Dona de mim' e comemora aniversário ao lado de Breno Ferreira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 12:50
Após encerrar as gravações de Dona de mim, Clara Moneke entrou em clima de comemoração em dose dupla. A atriz aproveitou o fim do trabalho na TV para mudar o visual e celebrar o aniversário ao lado do namorado, o também ator Breno Ferreira.
Clara completou 27 anos nesta terça-feira (16) e reuniu amigos em uma festa animada, embalada por roda de samba. Durante a celebração, ela soltou a voz no microfone, dançou bastante e apareceu em clima de sintonia com o companheiro, com quem trocou momentos de carinho.
Clara Moneke
Na trama das 19h, Clara viveu a protagonista Leona e se despediu do papel após meses de gravação intensa. O novo visual marcou simbolicamente o início de uma nova fase após o encerramento da novela.
Breno Ferreira também chamou atenção pela mudança no estilo, exibindo tranças com adornos nas pontas. O ator interpretou André em Vale tudo e atualmente integra o elenco da série Jogada de risco, produção para o Globoplay.
O casal se conheceu nos bastidores de um set de gravação e, apesar de manter a relação de forma discreta, fez questão de dividir com os seguidores alguns registros da noite especial, que reuniu música, amigos e celebração.