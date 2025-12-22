Acesse sua conta
Fiuk esculacha o pai Fábio Jr. em nova música e expõe brigas familiares; ouça

Cantor usa o rap Celebridade para falar de traumas da infância, depressão na adolescência e relação distante com o pai

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:59

Fiuk lamenta ausência de Fábio Jr. em post polêmico do Dia dos Pais
Fiuk lamenta ausência de Fábio Jr. em post polêmico do Dia dos Pais Crédito: Reprodução/Instagram

Fiuk voltou a expor publicamente os conflitos familiares ao lançar a música Celebridade, divulgada no fim de semana. Na letra, o cantor e ator faz um desabafo direto sobre crescer sob os holofotes por ser filho de Fábio Jr. e chama o pai de narcisista, além de relatar marcas emocionais da infância e da adolescência.

No rap, Fiuk afirma que, apesar de ter nascido em uma família famosa, a experiência deixou traumas profundos. Ele cita dinheiro, fama e privilégios, mas associa esse cenário a dores emocionais, solidão e episódios de depressão ainda jovem. O artista também questiona expectativas impostas desde cedo e a dificuldade de lidar com a própria mente.

A canção traz versos que falam de conflitos internos, cobranças familiares e da sensação de não ser compreendido, nem dentro nem fora de casa. Em outro trecho, ele associa traumas de infância ao desenvolvimento da depressão, descrevendo o cotidiano como uma luta constante.

Fiuk é filho de Fábio Jr. com a empresária Cristina Kartalian, com quem o cantor foi casado entre 1986 e 1990. Ele tem duas irmãs, Tainá e Krizia Galvão, além de dois meio-irmãos por parte de pai, Cleo Pires e Záion. A relação entre pai e filho já foi marcada por idas e vindas e conflitos expostos publicamente ao longo dos anos.

Os dois estão afastados há cerca de três anos. Após a participação de Fiuk no Big Brother Brasil 21, ele deixou a casa onde morava com o pai e a madrasta, em Alphaville, na Grande São Paulo. O distanciamento teria se intensificado depois de o artista demonstrar frustração com a falta de apoio do pai durante o tratamento de saúde da mãe.

No Dia dos Pais do ano passado, Fiuk publicou um longo texto nas redes sociais sobre ausência paterna e dor emocional. A postagem gerou repercussão depois que internautas apontaram semelhanças com mensagens disponíveis em sites de frases. Ainda assim, o cantor manteve o tom de desabafo, falando sobre a falta de afeto e apoio ao longo da vida.

Mais recentemente, ele voltou a reclamar da relação familiar nas redes sociais, dizendo que sempre se sentiu cobrado além do normal e diminuído, inclusive dentro de casa. Segundo Fiuk, nem mesmo o sucesso profissional foi suficiente para mudar essa dinâmica, o que contribuiu para o desgaste definitivo da relação com o pai.

