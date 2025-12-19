Cantor Leonardo confessa que não tem mais paciência para sexo: ‘Parecia um infarto’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 21:13
O cantor Leonardo, de 62 anos, surpreendeu os fãs ao fazer revelações sobre sua vida sexual durante participação no programa “Pânico”. Casado com Poliana Rocha, de 49 anos, o sertanejo confessou que não tem mais paciência para transar.
“Não tenho paciência para muita coisa, não estou tendo paciência mais, não”, disse Leonardo. Com detalhes, o pai de João Guilherme, revelou que quando chegou ao auge durante uma relação com Poliana, achou que estava infartando.
Poliana Rocha e Leonardo
“Não sabia se tava infartando ou gozando. Me deu uma tremedeira, uma tremedeira, falei: ‘não, vou morrer, vou morrer. Você sabe que é perigoso ter um AVC. Aí eu fui, só vou lá, mão, já larguei, já parei também. Parei assim: é umazinha por mês, tá bom. Tá ótimo”. Após a confissão, Poliana reagiu aos comentários nas redes sociais. “Mereço?”, perguntou ela com alguns emojis de indignação. Leonardo também já tinha falado sobre a vida sexual no Programa do Ratinho, e revelou que “toma azulzinho [medicamento para disfunção erétil]”.