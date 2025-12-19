DESABAFOU

Cantor Leonardo confessa que não tem mais paciência para sexo: ‘Parecia um infarto’

Sertanejo revelou que ao longo dos anos tem dificuldade de manter relações sexuais com a esposa

Felipe Sena

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 21:13

Leonardo e Poliana Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Leonardo, de 62 anos, surpreendeu os fãs ao fazer revelações sobre sua vida sexual durante participação no programa “Pânico”. Casado com Poliana Rocha, de 49 anos, o sertanejo confessou que não tem mais paciência para transar.

“Não tenho paciência para muita coisa, não estou tendo paciência mais, não”, disse Leonardo. Com detalhes, o pai de João Guilherme, revelou que quando chegou ao auge durante uma relação com Poliana, achou que estava infartando.

Poliana Rocha e Leonardo 1 de 7