Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantor Leonardo confessa que não tem mais paciência para sexo: ‘Parecia um infarto’

Sertanejo revelou que ao longo dos anos tem dificuldade de manter relações sexuais com a esposa

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 21:13

Leonardo e Poliana
Leonardo e Poliana Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor Leonardo, de 62 anos, surpreendeu os fãs ao fazer revelações sobre sua vida sexual durante participação no programa “Pânico”. Casado com Poliana Rocha, de 49 anos, o sertanejo confessou que não tem mais paciência para transar.

“Não tenho paciência para muita coisa, não estou tendo paciência mais, não”, disse Leonardo. Com detalhes, o pai de João Guilherme, revelou que quando chegou ao auge durante uma relação com Poliana, achou que estava infartando.

Poliana Rocha e Leonardo

Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução
1 de 7
Poliana Rocha e Leonardo por Reprodução

Leia mais

Imagem - Diarreia leva Leonardo ao hospital e acende alerta para risco da desidratação após os 60 anos

Diarreia leva Leonardo ao hospital e acende alerta para risco da desidratação após os 60 anos

Imagem - Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo

Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo

Imagem - Após boatos de ‘mesada de R$ 10 mil’, filha de Leonardo revela como o pai a ajuda financeiramente

Após boatos de ‘mesada de R$ 10 mil’, filha de Leonardo revela como o pai a ajuda financeiramente

“Não sabia se tava infartando ou gozando. Me deu uma tremedeira, uma tremedeira, falei: ‘não, vou morrer, vou morrer. Você sabe que é perigoso ter um AVC. Aí eu fui, só vou lá, mão, já larguei, já parei também. Parei assim: é umazinha por mês, tá bom. Tá ótimo”. Após a confissão, Poliana reagiu aos comentários nas redes sociais. “Mereço?”, perguntou ela com alguns emojis de indignação. Leonardo também já tinha falado sobre a vida sexual no Programa do Ratinho, e revelou que “toma azulzinho [medicamento para disfunção erétil]”.

Tags:

Leonardo Poliana Rocha

Mais recentes

Imagem - Lore Improta faz videochamada e mostra ultrassom do 2° filho com Léo

Lore Improta faz videochamada e mostra ultrassom do 2° filho com Léo
Imagem - Modelo do Ano, Anok Yai revela anomalia no coração: 'Batalha silenciosa'

Modelo do Ano, Anok Yai revela anomalia no coração: 'Batalha silenciosa'
Imagem - Fechamento de ciclo: O que a energia desta sexta revela sobre o fim de semana do seu signo (19 de dezembro)

Fechamento de ciclo: O que a energia desta sexta revela sobre o fim de semana do seu signo (19 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
01

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
02

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Jornal espanhol coloca titular do Bahia na mira de quatro clubes europeus
04

Jornal espanhol coloca titular do Bahia na mira de quatro clubes europeus