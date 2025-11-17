FAMOSOS

Após boatos de ‘mesada de R$ 10 mil’, filha de Leonardo revela como o pai a ajuda financeiramente

Jéssica Beatriz Costa falou sobre polêmica após comentário irônico do irmão João Guilherme viralizar

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 10:53

Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Jéssica Beatriz Costa detalhou como funciona a ajuda financeira que o pai, o cantor Leonardo, proporciona aos filhos. Ela se pronunciou após viralizar um boato de que o artista faria questão de pagar R$ 10 mil mensais de mesada para cada um dos seis herdeiros. O tema virou polêmica após o caçula, João Guilherme, ironizar o rumor: "Só não me avisaram, então", disparou o ator de 23 anos, dando a entender que não recebia o valor.

Em entrevista à revista Quem, Jéssica foi direta ao rebater a informação sobre a suposta mesada. "Vou falar por mim: meu pai sempre me ensinou o valor do dinheiro e nunca me deu nenhum tipo de regalia e nada de 'mão beijada'", garantiu.

Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo 1 de 17

A filha de Leonardo também explicou como é a relação financeira com o pai e enfatizou que, apesar de não receber mesada fixa, conta com o apoio paterno quando realmente precisa. "Quando preciso de verdade, eu sei que posso contar com ele sempre! Por exemplo, a minha cirurgia cardíaca e/ou qualquer gasto necessário real. Entende?".

Ela ainda contou que Leonardo assumiu o custo de seu plano de saúde, juntamente com seu filho, Noah, de 9 anos, fruto do antigo relacionamento com o ator Sandro Pedroso. "Sobre essa matéria e esse valor, de fato, não é verdade (pelo menos eu nunca recebi esse valor não, [risos]). Porém, ele me ajuda sim e ainda temos um plano de saúde incrível (eu e meu filho)", comentou.

"Então sou mais do que grata por tudo que ele já me proporcionou e me proporciona, inclusive esse modo de educação que meu pai me deu, me faz dar valor e batalhar pelas coisas que tenho", finalizou Jéssica.

A polêmica começou na semana passada, quando um perfil no Instagram publicou que Leonardo, mesmo com os filhos adultos e trabalhando, faria questão de pagar R$ 10 mil mensais de mesada para cada um deles. O cantor é pai de seis filhos, e o valor total gasto seria de R$ 60 mil por mês.

Porém, o caçula, João Guilherme, de 23 anos, reagiu com ironia: "Só não me avisaram, então". Além dele, o cantor Leonardo também é pai de Pedro Leonardo, de 38 anos, Monyque Isabella, de 34, Jéssica Beatriz Costa, de 31, Zé Felipe, de 27, e Matheus Vargas, de 26.