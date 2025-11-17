Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta segunda-feira (17 de novembro) alerta 3 signos: o silêncio tem pesado demais e agora é hora de falar, resolver e curar

Fale sobre o que te incomoda, ou vai sufocar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (17 de novembro) chega com uma energia intensa de limpeza emocional. Os anjos da guarda pedem que você coloque para fora tudo o que vem te sufocando: mágoas antigas, ressentimentos e palavras que ficaram guardadas por medo ou costume. Engolir o que incomoda não traz paz, apenas alimenta a dor. É o momento de abrir o coração, conversar, perdoar e seguir mais leve. A libertação começa quando você tem coragem de se expressar com verdade.

Câncer

Você tem engolido sentimentos para evitar conflito, mas o acúmulo está te adoecendo por dentro. O dia pede que você se permita desabafar com alguém de confiança ou até escrever o que sente. Liberar é o primeiro passo para se curar.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução

Escorpião

As emoções reprimidas estão pedindo passagem. Fingir que está tudo bem não funciona mais. O anjo te incentiva a enfrentar o que foi evitado e a transformar a dor em sabedoria. Falar sobre o que incomoda pode ser o início de um grande alívio.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução

Aquário

Você tem dificuldade em demonstrar o que sente, e isso vem criando distâncias. O momento é de abrir o coração, mesmo que a voz trema. Expresse o que te pesa, resolva o que ficou pendente e não carregue sozinho o que pode ser curado com diálogo.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Aquário: azul turquesa por Reprodução

Mensagem do dia: “O que não é dito adoece a alma. Fale, chore, libere, a cura começa quando a verdade encontra espaço para respirar.”

