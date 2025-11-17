6 signos vivem reviravoltas poderosas até o fim de novembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 17 de novembro de 2025 às 05:00
Ainda em novembro, a energia muda de forma poderosa e traz sorte para quem estiver pronto para aproveitar o que vem pela frente. O mês segue abrindo caminhos em áreas como dinheiro, carreira, e até recomeços emocionais. Para alguns signos, é o momento em que o universo conspira a favor, e as recompensas chegam depois de um longo ciclo de esforço. Veja a previsão do site "Times of India".
Touro: A estabilidade que você tanto busca começa a dar frutos. A sensação de segurança cresce e antigas dúvidas sobre dinheiro ou casa podem se resolver agora. Aproveite para reforçar planos e cuidar do que é seu - a sorte está nos detalhes que você já vinha construindo.
Dica cósmica: sorte é consistência em movimento.
Virgem: As recompensas chegam para quem foi disciplinado. Um projeto ou rotina ganha clareza, e pequenas ações que você vinha adiando finalmente se encaixam. Tudo o que envolve comunicação e organização se fortalece - é hora de colocar sua eficiência em destaque.
Dica cósmica: finalize o que ficou pendente; o universo quer te ver concluindo.
Libra: Reconhecimento é a palavra do mês. Mesmo em meio ao ritmo intenso, contatos e oportunidades profissionais trazem visibilidade. Uma conversa pode abrir uma nova porta ou consolidar algo que você esperava há tempos.
Dica cósmica: trate cada encontro como uma chance de mostrar o seu valor.
Escorpião: Ainda há espaço para recomeços e transformações. Você sente o impulso de deixar o passado no lugar dele e seguir com mais leveza. Criatividade e confiança florescem, e algo novo nasce dentro de você.
Dica cósmica: o novo só chega quando você abre espaço para ele.
Sagitário: A sorte te acompanha em cada passo. Convites, viagens ou respostas positivas chegam quando você menos espera. Mesmo que o ritmo varie, há expansão no ar - e ela vem com propósito.
Dica cósmica: siga o impulso certo, mesmo que o caminho ainda não esteja claro.
Capricórnio: O foco e a paciência finalmente mostram resultado. Novembro consolida o que você vem construindo há meses, e pode até trazer estabilidade financeira. O universo está te devolvendo tudo o que foi feito com dedicação.
Dica cósmica: a sorte também recompensa quem não desistiu.
