Carta do Baralho Cigano desta segunda (17 de novembro) é O Trevo: nem tudo é controle, às vezes, o destino age nos detalhes

Dia terá imprevistos que ensinam

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Reprodução

A carta do Trevo, número 2 do baralho cigano, traz uma segunda-feira de pequenos desafios e boas surpresas. Ela representa aquelas reviravoltas que testam a paciência, mas também abrem portas inesperadas. É o tipo de energia que pede leveza, bom humor e jogo de cintura.

O Trevo lembra que a sorte favorece quem está atento e disposto a transformar contratempos em oportunidades. No trabalho, algo que parecia um problema pode se revelar um passo adiante. Já no amor, um encontro ou mensagem inesperada pode mudar o clima do dia.

No campo espiritual, o Trevo ensina a confiar no acaso. Nem tudo é controle, às vezes, o destino age nos detalhes.

Conselho do dia: leve as situações com leveza e flexibilidade. O Trevo mostra que sorte é estar preparado quando a vida decide te surpreender.

