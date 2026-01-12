Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta segunda (12 de janeiro) anuncia: grande bênção chegará na vida de 3 signos

Segunda-feira começa com energia de abertura, proteção espiritual e acontecimentos que mudam o rumo de situações importantes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 00:30

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock/Reprodução

A segunda-feira, 12 de janeiro, chega com uma vibração poderosa de merecimento e resposta divina. O recado espiritual do dia aponta para bênçãos que não surgem por acaso, mas como resultado de resistência, fé e escolhas difíceis feitas ao longo do caminho. O Anjo da Guarda atua hoje abrindo portas que pareciam fechadas, trazendo soluções inesperadas e confirmando que o universo não se esqueceu do que foi pedido.

Para três signos, a energia é de grande virada. A bênção pode se manifestar de forma prática, emocional ou espiritual, mas carrega um ponto em comum, ela muda algo de forma definitiva.

Touro

Para Touro, a grande bênção anunciada está ligada à estabilidade. Algo que vinha causando insegurança começa a se resolver, seja no campo financeiro, profissional ou emocional. O universo traz uma sensação de chão firme novamente. O Anjo da Guarda reforça que você não precisa mais sustentar tudo sozinho. Apoio, oportunidade ou alívio chegam no momento certo. Confie no que se apresenta, mesmo que venha de forma simples.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Leão

Leão recebe uma bênção ligada ao reconhecimento e à valorização pessoal. O que foi feito em silêncio, com esforço e sem aplausos, começa a ser visto. A segunda pode trazer uma resposta positiva, um convite, uma confirmação ou uma mudança de postura de alguém importante. O Anjo da Guarda lembra que você não precisa provar mais nada. Apenas receba. O universo anuncia que é tempo de colher.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Escorpião

Para Escorpião, a bênção vem como libertação. Algo que prendia, pesava ou drenava sua energia começa a perder força. Pode ser o fim de um ciclo doloroso ou o início de algo que devolve esperança. O Anjo da Guarda atua fortemente hoje na cura emocional e na reconstrução da confiança. O universo anuncia uma bênção que traz paz e força para seguir sem olhar para trás.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Mensagem do dia

Bênção nem sempre chega como milagre imediato. Às vezes ela vem como alívio, oportunidade ou clareza. Confie, o universo está agindo a seu favor e aquilo que se abre agora não é por acaso.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

