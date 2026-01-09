Sorte inesperada invade a vida de 4 signos e resolve problemas que pareciam impossíveis a partir de hoje (9 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:42
Uma energia rara de sorte e destravamento toma conta do céu. Situações que pareciam sem saída encontram solução de forma inesperada, quase como um empurrão do destino. Não é esforço, é sincronicidade. Quatro signos sentem essa virada com mais força e podem respirar aliviados.
Touro
Touro recebe uma solução ligada a dinheiro, trabalho ou estabilidade. Um problema antigo encontra saída por meio de uma ajuda inesperada, resposta positiva ou acordo que parecia distante. A sorte chega para confirmar que a paciência valeu a pena e que o peso começa a sair dos ombros.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Câncer
Para Câncer, a sorte atua no campo emocional e familiar. Um conflito se resolve, uma notícia acalma o coração ou alguém muda de postura de forma surpreendente. O que parecia impossível de consertar se ajusta, trazendo paz e sensação de proteção.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Libra
Libra vive uma reviravolta positiva. Questões burocráticas, decisões travadas ou situações dependentes de terceiros finalmente andam. A sorte aparece por meio de conversa, mensagem ou oportunidade inesperada, resolvendo algo que já causava desgaste.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Sagitário
Sagitário é surpreendido por uma chance que muda o cenário. Pode ser uma solução prática, uma porta que se abre ou um problema que simplesmente perde força. A energia favorece fé renovada e confiança de que o universo trabalha a favor quando menos se espera.
As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista
O momento pede apenas atenção aos sinais e disposição para aceitar o que chega. Às vezes, a sorte não vem do jeito imaginado, mas vem exatamente para resolver o que parecia impossível.