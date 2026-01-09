BBB 26

BBB 26: Conheça todos os Pipocas que disputam vaga no reality divulgados até agora

Participantes das Casas de Vidro Norte e Nordeste já foram apresentados e estão sob votação do público

Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:14

Tadeu Schmidt apresenta o Big Brother Brasil Crédito: João Cotta/TV Globo

A dinâmica da Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 já começou a revelar os primeiros Pipocas que disputam uma vaga na casa mais vigiada do país. Até agora, duas casas foram anunciadas oficialmente, a Casa de Vidro Norte, instalada em Manaus, e a Casa de Vidro Nordeste, montada em Salvador. Ao todo, oito participantes já estão na disputa, quatro em cada região, sempre com dois homens e duas mulheres.

A votação está aberta no gshow e o resultado será divulgado no domingo à noite. As Casas de Vidro estão distribuídas entre as cinco regiões do Brasil: São Caetano do Sul (em São Paulo), Brasília (no Distrito Federal), Salvador (na Bahia), Manaus (no Amazonas) e Porto Alegre (no Rio Grande do Sul).

A seguir, veja quem são todos os Pipocas apresentados até agora, com os perfis separados por região.

Casa de Vidro Norte, Manaus

Lívia

Dançarina e influenciadora digital, tem 26 anos, nasceu em Parintins e mora em Manaus. É Rainha do Boi Garantido e já atuou como porta-estandarte e artesã na confecção de alegorias. Criada em uma família humilde, trabalhou como garçonete e descascando tucumã antes de melhorar de vida e levar a família para a capital. Se define como controladora, mandona e intolerante a injustiças. Gosta de provas de resistência e acredita que o confinamento será um desafio tranquilo para ela.

Marciele

Influenciadora digital e empreendedora, tem 32 anos, nasceu em Juruti, no Pará, e vive há 16 anos em Manaus. É Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase uma década. Cresceu em meio à floresta, em uma família que vivia da agricultura, e enfrentou dificuldades financeiras ao longo da vida. Tem perfil de liderança, posicionamento firme e afirma não compactuar com mentiras ou trapaças.

Brígido

Tem 34 anos, nasceu e vive em Manaus. Formado em Engenharia de Produção, assumiu a direção de uma escola particular fundada pela família após atuar na área. Diz ter ajudado a reerguer a instituição em um momento difícil e hoje também oferece mentorias no setor educacional. Se considera líder nato, teimoso e bom de argumentação. Afirma que prefere convencer as pessoas a manipulá-las.

Ricardinho

Natural de Belém, no Pará, tem 27 anos e mora em São Paulo. Formado em Educação Física, é atleta profissional de futebol freestyle e influenciador digital. Já passou por 22 países, é bicampeão mundial da modalidade e teve habilidades reconhecidas pelo Guinness World Records. Extremamente competitivo, vê o BBB como uma oportunidade de dar um salto definitivo na carreira e na vida pessoal.

Casa de Vidro Nordeste, Salvador

Maxiane

Professora de História e influenciadora digital, tem 32 anos, nasceu em Nazaré da Mata e vive em Carpina, ambas em Pernambuco. Criada pelos avós em uma família humilde, tem pós-graduação e atua no Ensino Médio da rede estadual. Produz conteúdo sobre beleza, moda, estilo de vida saudável e maternidade. Enxerga o BBB como uma chance de transformação financeira e deixa claro que o objetivo é o prêmio.

Rafaella

Terapeuta ocupacional, tem 29 anos e nasceu e mora em Maceió, Alagoas. Trabalha com crianças no espectro autista e já atuou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica. Atualmente conclui a faculdade de Medicina Veterinária. Produz conteúdo nas redes sociais durante longos trajetos de ônibus e se define como intensa, impulsiva e direta.

Leandro

Produtor cultural e arte-educador, tem 42 anos, nasceu em Salvador e mora em Itapuã. Criado pela avó, começou a trabalhar ainda criança e enfrentou um período vivendo nas ruas na juventude. Formado em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, diz se sentir um artista frustrado por não ter conseguido viver da música. Pai de uma menina de 11 anos, quer entrar no BBB para mudar a própria história e garantir um futuro melhor para a filha.

Marcelo

Médico, de 31 anos, é natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde vive atualmente. Chegou a cursar Psicologia antes de decidir estudar Medicina na Bolívia. Para se manter, trabalhou em diferentes atividades durante a graduação. Atua no sistema público de saúde e afirma ser o alicerce financeiro e emocional da família. Competitivo, persuasivo e estrategista, diz que gosta de liderar e não foge de embates.

Com novas Casas de Vidro previstas para serem anunciadas nos próximos dias, a lista de Pipocas do BBB 26 deve crescer e movimentar ainda mais a disputa pelas vagas no reality.