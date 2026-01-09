Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Enquete BBB 26: Quais participantes da Casa Nordeste você quer ver no BBB?

Quatro nomes disputam vagas no programa após anúncio da casa montada em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:00

Casa de Vidro Nordeste
Casa de Vidro Nordeste Crédito: Divulgação

A Casa de Vidro Nordeste já está oficialmente em funcionamento e abriu a disputa por vagas no Big Brother Brasil 26. Montada em Salvador, no Shopping Bela Vista, a dinâmica reúne quatro participantes, dois homens e duas mulheres, que agora dependem exclusivamente da escolha do público para entrar na casa mais vigiada do país.

Casa de Vidro Nordeste

Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação
1 de 4
Casa de Vidro Nordeste por Divulgação

A votação oficial acontece no gshow e o resultado será anunciado no domingo à noite. Enquanto isso, a enquete movimenta as redes sociais e levanta a pergunta que já divide opiniões entre os fãs do programa: quais participantes da Casa de Vidro Nordeste você quer ver no BBB 26?

Estão na disputa Maxiane, professora de História e influenciadora digital de Pernambuco, Rafaella, terapeuta ocupacional de Maceió que ganhou destaque ao mostrar a rotina real nas redes sociais, Leandro, produtor cultural e arte-educador de Salvador com uma trajetória marcada por superação, e Marcelo, médico do Rio Grande do Norte que carrega um perfil competitivo e estratégico.

Leia mais

Imagem - Ex-morador de rua, pai e morador de Itapuã: quem é Leandro, o baiano que tenta vaga no BBB 26

Ex-morador de rua, pai e morador de Itapuã: quem é Leandro, o baiano que tenta vaga no BBB 26

Imagem - BBB 26: Baiano entra na disputa por vaga no programa; veja como votar

BBB 26: Baiano entra na disputa por vaga no programa; veja como votar

Imagem - BBB 26: conheça os 'pipocas' da Casa de Vidro Nordeste

BBB 26: conheça os 'pipocas' da Casa de Vidro Nordeste

E pra você? Quais são os dois participantes da casa de vido (um homem e uma mulher) que devem entrar no BBB 26 representando o Nordeste?

Tags:

bbb 26 Casa de Vidro Casa de Vidro Nordeste

Mais recentes

Imagem - Enquete Final A Fazenda 17: Peoa diminui distância e pode desbancar favorito

Enquete Final A Fazenda 17: Peoa diminui distância e pode desbancar favorito
Imagem - A Fazenda 17: Enquete mostra quem deve vencer o reality

A Fazenda 17: Enquete mostra quem deve vencer o reality
Imagem - Enquete Final A Fazenda 17: Quem você quer que ganhe o reality?

Enquete Final A Fazenda 17: Quem você quer que ganhe o reality?

MAIS LIDAS

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
01

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série
02

Netflix anuncia episódio inédito de Stranger Things após encerramento da série

Imagem - Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães
03

Dono de supermercado é preso após fiscalização flagrar ratos andando em cima de pães

Imagem - Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda
04

Governo autoriza renovação automática da CNH para 'bons motoristas'; entenda