Enquete BBB 26: Quais participantes da Casa Nordeste você quer ver no BBB?

Quatro nomes disputam vagas no programa após anúncio da casa montada em Salvador

Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 16:00

Casa de Vidro Nordeste Crédito: Divulgação

A Casa de Vidro Nordeste já está oficialmente em funcionamento e abriu a disputa por vagas no Big Brother Brasil 26. Montada em Salvador, no Shopping Bela Vista, a dinâmica reúne quatro participantes, dois homens e duas mulheres, que agora dependem exclusivamente da escolha do público para entrar na casa mais vigiada do país.

A votação oficial acontece no gshow e o resultado será anunciado no domingo à noite. Enquanto isso, a enquete movimenta as redes sociais e levanta a pergunta que já divide opiniões entre os fãs do programa: quais participantes da Casa de Vidro Nordeste você quer ver no BBB 26?

Estão na disputa Maxiane, professora de História e influenciadora digital de Pernambuco, Rafaella, terapeuta ocupacional de Maceió que ganhou destaque ao mostrar a rotina real nas redes sociais, Leandro, produtor cultural e arte-educador de Salvador com uma trajetória marcada por superação, e Marcelo, médico do Rio Grande do Norte que carrega um perfil competitivo e estratégico.