BBB 26

BBB 26: conheça os 'pipocas' da Casa de Vidro Nordeste

Segunda casa da dinâmica reúne quatro participantes e já está com votação aberta; resultado sai no domingo à noite

Fernanda Varela

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15:27

Casa de Vidro Nordeste Crédito: Reprodução

A Casa de Vidro do Big Brother Brasil 26 avançou para o Nordeste e teve Salvador como a cidade escolhida para sediar a nova etapa da dinâmica. Assim como nas demais regiões, quatro participantes, dois homens e duas mulheres, disputam a preferência do público por vagas definitivas no reality. A votação já está aberta e o resultado será divulgado no domingo à noite.

A Casa de Vidro Nordeste reúne perfis marcados por trajetórias de luta, diversidade profissional e forte personalidade. Os confinados chegam ao jogo com histórias de superação, ambições claras e disposição para se posicionar dentro do programa.

Maxiane

Professora de História e influenciadora digital, Maxiane tem 32 anos, nasceu em Nazaré da Mata e vive em Carpina, ambas em Pernambuco. Criada com os avós maternos, ao lado dos pais e do irmão, em uma família humilde, diz ter tido uma infância simples, mas feliz. Formada e com pós-graduação, atua como professora do Ensino Médio na rede estadual, mas decidiu investir nas redes sociais em busca de melhores condições de vida. Produz conteúdo sobre beleza, moda, estilo de vida saudável e rotina como mãe. Sobre si, resume: “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”. Enxerga o BBB como uma chance real de mudar de vida e é direta sobre o objetivo: “Não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões. Se der errado, vou voltar para a sala de aula”.

Rafaella

A terapeuta ocupacional Rafaella tem 29 anos e nasceu e mora em Maceió, Alagoas. Falante e intensa desde a infância, trabalha com crianças no espectro autista, atendendo famílias que não conseguem acesso ao tratamento. Já atuou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica e atualmente conclui a graduação em Medicina Veterinária. Produz conteúdo nas redes sociais durante longos deslocamentos de ônibus, mostrando cenas do cotidiano e da vida real. Sobre si, diz: “Eu sou do povão”. Impulsiva e sincera, vê o BBB como um desafio pessoal e uma oportunidade concreta de mudar de vida. Afirma que não foge de embates e que vai se posicionar sempre que achar necessário.

Leandro

Natural de Salvador, Leandro tem 42 anos e mora em Itapuã, na capital baiana. Produtor cultural e arte-educador, foi criado pela avó e cresceu ao lado de dois irmãos. Enfrentou uma infância marcada por trabalho precoce e dificuldades financeiras, chegando a viver um período nas ruas na juventude. Formou-se em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma. Apesar da formação, se define como um artista frustrado por não ter conseguido viver da música como sonhava. Diz carregar “um grito preso na garganta” e afirma que precisa ser feliz. Com o BBB, quer garantir um futuro melhor para a filha de 11 anos e acredita que sua trajetória e olhar atento podem levá-lo longe no jogo.

Marcelo

Médico, de 31 anos, Marcelo é natural de Currais Novos, no Rio Grande do Norte, onde vive atualmente. Chegou a cursar Psicologia aos 17 anos, mas decidiu estudar Medicina na Bolívia. Para se manter, vendeu trufas, cortou cabelos, trabalhou como modelo e fez diversos bicos. De volta à cidade natal, atua hoje no sistema público de saúde. Diz que sempre foi o alicerce emocional e financeiro da família: “Tenho que ralar no batente para dar conta de tudo”. Competitivo e estrategista, afirma que gosta de mandar, ser debochado e que nem sempre é fácil conviver com ele. Sobre sua participação, resume: “Quero ter liberdade de poder viver a minha juventude”.