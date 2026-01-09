TELEVISÃO

Casa de Vidro do BBB 26: veja a lista de quem vai disputar a vaga no reality show

20 candidatos vão lutar para conquistar um lugar no programa, e 10 serão escolhidos pelo público

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 06:36

Tadeu Schmidt no anúncio de novidades sobre as Casas de Vidro do BBB 26 Crédito: Globo/Renato Pizzutto

O Big Day é hoje! Os candidatos ao grupo Pipoca do BBB 26 chegarão às cinco Casas de Vidro, espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, nesta sexta-feira (9). Tadeu Schmidt irá anunciar os nomes e perfis dos participantes ao longo do dia, durante a programação da TV Globo.

Casas de Vidro BBB 26: como vai funcionar?

Nesta temporada, todos os 10 integrantes do grupo Pipoca serão definidos pelo público. Os espectadores votarão em seus favoritos dentre os 20 candidatos que estarão divididos nas Casas de Vidro. Cada local contará com dois homens e duas mulheres e apenas um casal de cada região entrará no programa. Salvador é uma das cidades escolhidas para a brigar a dinâmica, assim como São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Porto Alegre (RS) e Manaus (AM).

A votação ocorre no site do gshow e o voto é ilimitado. Para votar, é só fazer seu cadastro no portal. No final, um brother e uma sister de cada Casa de Vidro serão selecionados para entrar no BBB 26, totalizando dez Pipocas. Os vencedores serão anunciados no Seleção BBB, antes do Fantástico, no domingo (11). Já a estreia do reality show acontece na segunda-feira (12).

Para acompanhar o acontecerá nas Casas de Vidro, o público poderá espiar os confinados pelas transmissões do Globoplay. Os sinais simultâneos acontecerão das 10h às 23h.

Além disso, haverá o Seleção BBB, na TV Globo, com todas as informações sobre os confinados. O especial será exibido após a novela Três Graças, nos dias 9 e 10 de janeiro, e antes do Fantástico no dia 11 de janeiro. Neste programa, o público poderá conhecer melhor os candidatos a brothers e sisters de cada confinamento. A atração ainda trará o anúncio dos escolhidos pelo público para integrar o grupo Pipoca.

Maratona Big Day

Durante o dia, haverá a tradicional Maratona Big Day da #RedeBBB. A atração acontecerá ao vivo nesta sexta-feira (9), ao longo do dia, reunindo apresentadores, comentaristas e convidados especiais para repercutir tudo o que vai acontecer neste Big Day.

A exibição será ao vivo no gshow e no Globoplay, onde serão apresentadas as entradas dos 20 candidatos ao grupo Pipoca, os detalhes de seus perfis e as primeiras impressões.

E os Veteranos e Camarote?

Os nomes dos participantes dos grupos Veteranos, composto por ex-BBBs, e Camarote, com famosos, serão oficialmente divulgados na estreia do BBB 26, no dia 12 de janeiro.