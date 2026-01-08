ATITUDE

Fim do namoro? Sophie Charlotte e Xamã apagam todas as fotos juntos das redes sociais

Atitude do então casal gerou especulações de fãs e usuários nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 21:42

Sophie Charlotte e Xamã em Paris Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A atitude de Sophie Charlotte e Xamã pegou os fãs de surpresa. O casal apagou todas as fotos juntos em seus perfis no Instagram. Antes, os dois compartilhavam diversos registros juntos, inclusive, um take do especial do cantor Roberto Carlos, “Noite Feliz”, mostra o rapper aparecendo sorridente ao gravar a amada no palco, cantando “Proposta” ao lado do ‘rei’, como é carinhosamente chamado pelos fãs Roberto Carlos.

No entanto, agora não é possível encontrar nenhum dos registros nas redes sociais de Sophie e Xamã. A atitude foi suficiente para fãs e usuários interpretarem como um término. Caso seja, essa não é a primeira vez que os artistas enfrentam um fim do namoro.

Sophie Charlotte e Xamã 1 de 7