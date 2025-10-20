Acesse sua conta
No ar em ‘Três Graças’, Sophie Charlotte não é brasileira e nasceu em país inusitado

Atriz nasceu em outro país e vinha ao Brasil apenas nas férias

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 21:53

Sophi Charlotte não nasceu no Brasil
Sophie Charlotte não nasceu no Brasil Crédito: Divulgação | Globo

No ar na novela das nove, como a mocinha Gerluce, Sophie Charlotte se consolidou como uma das principais atrizes da TV brasileira e de sua geração, conquistando o público. No entanto, após sua volta na trama que substitui “Vale Tudo”, uma curiosidade começou a circular sobre a trajetória da artista.

Muitos não sabem, mas Sophie não é brasileira. Hoje com 36 anos, nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e veio para o Brasil, quando tinha 8 anos de idade. Durante a infância, a namorada de Xamã vinha ao Brasil apenas nas férias, onde teve vivências culturais no Pará, estado em que seu pai nasceu, assim como Dira Paes, protagonista do novo folhetim da Globo.

"O Brasil era onde a gente passava as férias. Era um lugar onde eu encontrava meus primos, o calor, o sol, a praia, uma liberdade diferente, as comidas paraenses na casa da minha mãe. Tacacá, açaí, os sabores. Era tudo maravilhoso. Eu vivia nessas férias de maneira muito intensa, mas voltava para a Alemanha, e lá a gente só falava alemão", contou Sophie Charlotte durante uma participação no programa 'Sem Censura', da TV Brasil.

Aos 8 anos, a atriz veio morar definitivamente no Brasil, quando passou por um choque cultural e teve que reaprender coisas básicas da vida, como falar portugues, já que na Alemanha não tinha nenhum contato com a língua.

Sophie também falou sobre a história de amor dos seus pais. O pai da artista, José Mário da Silva, era cabeleireiro e foi trabalhar na Alemanha, onde sua mãe, Renate Elisabeth Charlotte Wolf, uma bióloga alemã por quem se apaixonou e, em 1989, teve a filha Sophie Charlotte Wolf da Silva.

