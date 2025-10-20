Acesse sua conta
Resumo de 'Três Graças': Gerluce descobre gravidez da filha nesta segunda (20)

Joélly descobre a gravidez e segredos começam a vir à tona, deixando Gerluce em apuros

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:50

Joélly está grávida e Gerluce entra em pânico ao ser flagrada
Joélly está grávida e Gerluce entra em pânico ao ser flagrada Crédito: Divulgação

Na primeiro capítulo de Três Graças, Gerluce percebe sinais de que Joélly pode estar grávida e demonstra preocupação. Viviane lembra a amiga da força da amizade que as une, enquanto Arminda destrata Cláudia e o filho Raul. Joélly nota que Gerluce conhece o motorista Gilmar, mas a amiga desconversa quando questionada sobre o pai do bebê.

No núcleo de Ferette, ele entrega sacolas de dinheiro para Arminda, desconfiando de Gerluce, e a amante sente ciúmes da atenção do empresário à escultura do quarto. Enquanto isso, Juquinha causa estranhamento ao revelar o desejo de ser policial, e Kellen tenta acalmar Lígia, preocupada com a neta.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade. por Divulgação
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo. por Divulgação
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
1 de 4
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas

Joélly confirma a gravidez, mas se recusa a revelar a identidade do pai. Juquinha percebe a tensão entre Gerluce e Paulinho, e Arminda culpa Gerluce pelo desaparecimento da mãe. A situação atinge o ápice quando Gerluce é flagrada por Arminda e Josefa mexendo na escultura das Três Graças, entrando em pânico.

Tags:

tv Globo Novela Três Graças

