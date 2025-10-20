Resumo de 'Três Graças': Gerluce descobre gravidez da filha nesta segunda (20)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:50
Na primeiro capítulo de Três Graças, Gerluce percebe sinais de que Joélly pode estar grávida e demonstra preocupação. Viviane lembra a amiga da força da amizade que as une, enquanto Arminda destrata Cláudia e o filho Raul. Joélly nota que Gerluce conhece o motorista Gilmar, mas a amiga desconversa quando questionada sobre o pai do bebê.
No núcleo de Ferette, ele entrega sacolas de dinheiro para Arminda, desconfiando de Gerluce, e a amante sente ciúmes da atenção do empresário à escultura do quarto. Enquanto isso, Juquinha causa estranhamento ao revelar o desejo de ser policial, e Kellen tenta acalmar Lígia, preocupada com a neta.
Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly
Joélly confirma a gravidez, mas se recusa a revelar a identidade do pai. Juquinha percebe a tensão entre Gerluce e Paulinho, e Arminda culpa Gerluce pelo desaparecimento da mãe. A situação atinge o ápice quando Gerluce é flagrada por Arminda e Josefa mexendo na escultura das Três Graças, entrando em pânico.