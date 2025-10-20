NOVELA DAS 9

Resumo de 'Três Graças': Gerluce descobre gravidez da filha nesta segunda (20)

Joélly descobre a gravidez e segredos começam a vir à tona, deixando Gerluce em apuros

Heider Sacramento

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:50

Joélly está grávida e Gerluce entra em pânico ao ser flagrada Crédito: Divulgação

Na primeiro capítulo de Três Graças, Gerluce percebe sinais de que Joélly pode estar grávida e demonstra preocupação. Viviane lembra a amiga da força da amizade que as une, enquanto Arminda destrata Cláudia e o filho Raul. Joélly nota que Gerluce conhece o motorista Gilmar, mas a amiga desconversa quando questionada sobre o pai do bebê.

No núcleo de Ferette, ele entrega sacolas de dinheiro para Arminda, desconfiando de Gerluce, e a amante sente ciúmes da atenção do empresário à escultura do quarto. Enquanto isso, Juquinha causa estranhamento ao revelar o desejo de ser policial, e Kellen tenta acalmar Lígia, preocupada com a neta.

