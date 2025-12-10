ASTROLOGIA

Paixão à vista! 4 signos entram em uma fase intensa de amor e revelações nesta quarta (10 de dezembro)

A energia entre Mercúrio e Júpiter favorece conversas, reconciliações e novos encontros

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13:40

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Se existe um dia perfeito para falar o que está entalado, mandar mensagem, pedir perdão ou dar um passo maior no amor, esse dia é hoje, 10 de dezembro.

A combinação entre Mercúrio e Júpiter abre um campo de comunicação afetiva raro, onde palavras certas encontram ouvidos preparados.

Para alguns signos, o universo praticamente empurra para o romance:

Leão tem brilho extra e pode viver reencontros emocionantes.

Libra encontra harmonia e resolve qualquer tensão com elegância.

Sagitário vive um dia de sinceridade amorosa que aproxima.

Peixes sente o coração mais sensível e acolhedor.

Já outros signos não ficam para trás:

Áries e Gêmeos se comunicam melhor;

Câncer aprofunda vínculos;

Escorpião mergulha na intensidade; mas do jeito bom.

Se você está solteira, este é aquele dia em que conexões aparecem quando você menos espera. Se está em um relacionamento, é hora de abrir o jogo, alinhar expectativas e fortalecer a parceria.