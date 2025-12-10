Paixão à vista! 4 signos entram em uma fase intensa de amor e revelações nesta quarta (10 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 13:40
Se existe um dia perfeito para falar o que está entalado, mandar mensagem, pedir perdão ou dar um passo maior no amor, esse dia é hoje, 10 de dezembro.
A combinação entre Mercúrio e Júpiter abre um campo de comunicação afetiva raro, onde palavras certas encontram ouvidos preparados.
Para alguns signos, o universo praticamente empurra para o romance:
Leão tem brilho extra e pode viver reencontros emocionantes.
Libra encontra harmonia e resolve qualquer tensão com elegância.
Sagitário vive um dia de sinceridade amorosa que aproxima.
Peixes sente o coração mais sensível e acolhedor.
Áries e Gêmeos se comunicam melhor;
Câncer aprofunda vínculos;
Escorpião mergulha na intensidade; mas do jeito bom.
Se você está solteira, este é aquele dia em que conexões aparecem quando você menos espera. Se está em um relacionamento, é hora de abrir o jogo, alinhar expectativas e fortalecer a parceria.
O céu está dizendo claramente: o amor quer movimento.