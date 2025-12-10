ASTROLOGIA

Oportunidade à vista! Caminhos profissionais de 3 signos têm virada importante nesta quarta (10 de dezembro)

Mercúrio conversa com Júpiter e abre portas para negociações, reconhecimento e decisões estratégicas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:48

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A energia desta quarta-feira (10) está perfeita para quem quer avançar no trabalho ou assumir novos desafios. Mercúrio, planeta das ideias, se une a Júpiter, planeta da expansão, criando um movimento que favorece diálogos, contratos, reuniões e até decisões que estavam empacadas.

Três signos sentem esse impacto com ainda mais força:

Gêmeos: ideias fluem com facilidade e impressionam.

Virgem: produtividade explode e detalhes ficam impecáveis.

Capricórnio: disciplina e estratégia atraem reconhecimento.

Mas o restante do zodíaco também se beneficia:

Áries resolve pendências;

Libra fortalece parcerias;

Aquário encontra soluções originais;

Sagitário vê oportunidades surgirem.