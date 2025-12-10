Acesse sua conta
Oportunidade à vista! Caminhos profissionais de 3 signos têm virada importante nesta quarta (10 de dezembro)

Mercúrio conversa com Júpiter e abre portas para negociações, reconhecimento e decisões estratégicas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 14:48

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

A energia desta quarta-feira (10) está perfeita para quem quer avançar no trabalho ou assumir novos desafios. Mercúrio, planeta das ideias, se une a Júpiter, planeta da expansão, criando um movimento que favorece diálogos, contratos, reuniões e até decisões que estavam empacadas.

Sagitário vê oportunidades surgirem.

É um dia excelente para enviar currículo, apresentar propostas, fazer contatos, organizar pendências ou até planejar mudanças maiores.

