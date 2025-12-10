FESTA

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Espaço contará com três setores

Millena Marques

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:20

Roberto Carlos Crédito: Divulgação

As vendas para o camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam nesta quarta-feira (10), às 12h, no site da Q2 Ingressos e em shoppings da capital da baiana. O evento, que acontecerá na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, será dividida em três setores: 50 mil lugares gratuitos para o público, 3 mil cadeiras para camarote e 800 cadeiras exclusivas para idosos de abrigos conveniados com a prefeitura. A apresentação está marcada para o dia 26 de dezembro. os valores ainda não foram divulgados.

Confira pontos de venda física:

Lojas Melissa do Shopping da Barra, Shopping Salvador, Shopping da Bahia e Parque Shopping Bahia;

Ingressos Bahia do no Shopping Barra;

Lojas Pida! do Salvador Shopping, Shopping Piedade e Shopping Paralela.

O cantor Roberto Carlos fará um show gratuito na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, no dia 26 de dezembro.

A apresentação do ‘Rei’ marcará o encerramento do Natal Salvador e a inauguração do palco que receberá o Festival Virada Salvador 2026, que acontece entre 27 e 31 de dezembro no mesmo local.

Com o show do Rei, o objetivo de Salvador é conectar simbolicamente dois eventos da capital baiana no último mês do ano: a celebração natalina e a virada do ano, reforçando a tradição afetiva que Roberto Carlos mantém com o público brasileiro no Natal e abrindo caminho para o início do Festival Virada, o maior evento gratuito de Réveillon do país.

Festival Virada Salvador 2026

A Prefeitura de Salvador divulgou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026 em setembro, durante coletiva no Hotel Wish, no Campo Grande. Entre os artistas que irão se apresentar na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, estão: Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, entre outros. Edson Gomes, que também integra a grade da festa, já havia sido anunciado na quarta-feira (17). O evento acontecerá entre 27 e 31 de dezembro.

Programação do Festival Virada Salvador 2026 1 de 5