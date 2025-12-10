Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vendas para camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam hoje; veja onde comprar

Espaço contará com três setores

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 11:20

Roberto Carlos
Roberto Carlos Crédito: Divulgação

As vendas para o camarote do show de Roberto Carlos em Salvador começam nesta quarta-feira (10), às 12h, no site da Q2 Ingressos e em shoppings da capital da baiana. O evento, que acontecerá na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, será dividida em três setores: 50 mil lugares gratuitos para o público, 3 mil cadeiras para camarote e 800 cadeiras exclusivas para idosos de abrigos conveniados com a prefeitura. A apresentação está marcada para o dia 26 de dezembro. os valores ainda não foram divulgados.

Confira pontos de venda física:

Lojas Melissa do Shopping da Barra, Shopping Salvador, Shopping da Bahia e Parque Shopping Bahia;

Ingressos Bahia do no Shopping Barra;

Lojas Pida! do Salvador Shopping, Shopping Piedade e Shopping Paralela.

O cantor Roberto Carlos fará um show gratuito na Arena O Canto da Cidade, localizada na Boca do Rio, no dia 26 de dezembro. 

A apresentação do ‘Rei’ marcará o encerramento do Natal Salvador e a inauguração do palco que receberá o Festival Virada Salvador 2026, que acontece entre 27 e 31 de dezembro no mesmo local.

Com o show do Rei, o objetivo de Salvador é conectar simbolicamente dois eventos da capital baiana no último mês do ano: a celebração natalina e a virada do ano, reforçando a tradição afetiva que Roberto Carlos mantém com o público brasileiro no Natal e abrindo caminho para o início do Festival Virada, o maior evento gratuito de Réveillon do país.

Leia mais

Imagem - Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Réveillon em Salvador: confira programação completa do Festival Virada 2026

Imagem - Procura por imóveis para Réveillon aumenta em 100% na Bahia

Procura por imóveis para Réveillon aumenta em 100% na Bahia

Festival Virada Salvador 2026

A Prefeitura de Salvador divulgou a programação oficial do Festival Virada Salvador 2026 em setembro, durante coletiva no Hotel Wish, no Campo Grande. Entre os artistas que irão se apresentar na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, estão: Ivete Sangalo, Léo Santana, Wesley Safadão, Simone Mendes, Xand Avião, entre outros. Edson Gomes, que também integra a grade da festa, já havia sido anunciado na quarta-feira (17). O evento acontecerá entre 27 e 31 de dezembro.

Programação do Festival Virada Salvador 2026

progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
1 de 5
progra por Divulgação

Para o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, o Festival Virada Salvador é o segundo principal evento da capital baiana, atrás apenas do Carnaval. “A gente reúne o que há de melhor na música da Bahia, o que faz sucesso no Brasil, de preferência com a maior variedade de ritmos que caiam no gosto do público”, diz.

Tags:

Bahia Salvador Réveillon

Mais recentes

Imagem - Carga com iPhones e tirzepatida é apreendida em ônibus de turismo no interior da Bahia

Carga com iPhones e tirzepatida é apreendida em ônibus de turismo no interior da Bahia
Imagem - Faturou R$ 50 mil: diarista é presa por aplicar golpe que enganou 300 pessoas em Porto Seguro

Faturou R$ 50 mil: diarista é presa por aplicar golpe que enganou 300 pessoas em Porto Seguro
Imagem - PM e mulher são achados mortos dentro de casa em Feira de Santana

PM e mulher são achados mortos dentro de casa em Feira de Santana

MAIS LIDAS

Imagem - Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba
01

Mudança de cobrança do Planserv é aprovada sob protestos de servidores na Alba

Imagem - Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro
02

Como será a mansão de Ivete Sangalo à beira do rio em Juazeiro

Imagem - 4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)
03

4 signos começam a atrair abundância e sorte a partir de hoje (9 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava
04

Anjo da Guarda desta quarta (10 de dezembro) traz o recado mais poderoso do ano para 5 signos: o universo vai te mostrar por que tudo aconteceu exatamente como precisava