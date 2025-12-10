ECONOMIA SOLIDÁRIA

BazarZÃO de fim de ano da Cáritas será no próximo sábado, 13

Peças custarão R$ 15 e renda será revertida para projetos sociais

Carmen Vasconcelos

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:17

Além de economizar, quem compra no bazar contribui com projetos da Cáritas na Bahia e Sergipe Crédito: Fotos: Allan Lusttosa | Cáritas NE 3

A Cáritas Brasileira Regional Nordeste 3 fará a última edição do seu BazarZÃO em 2025 no próximo dia 13 de dezembro, em Salvador. Nesta edição, o público poderá adquirir roupas, calçados e acessórios por apenas R$ 15, com exceção dos itens da sala premium. O evento será das 8h30 às 13h na rua Emília Couto, 270b, Brotas, e é uma oportunidade para montar os looks de fim de ano.

Quem for ao BazarZÃO poderá renovar o guarda-roupa e comprar itens a preço justo, além de contribuir com a manutenção dos projetos sociais desenvolvidos pela Cáritas nos estados da Bahia e de Sergipe. Entre os itens estão vestimentas adulto e infantil como blusas, camisas sociais, casacos, calças, bermudas e shorts, bem como calçados. São aceitos pagamentos em espécie, PIX e nos cartões de débito e crédito em até 3x sem juros com parcela mínima de R$ 50.

O bazar se soma ao programa de mobilização de recursos da Cáritas e contribui com o trabalho da instituição junto às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Atuação da Cáritas

A instituição atua em diversas áreas estratégicas, contemplando temas como: economia popular solidária apoiando e assessorando os empreendimentos econômicos solidários, para o fortalecimento da geração de trabalho e renda; convivência com os biomas, preservando a vida, fortalecendo as lutas dos povos e das comunidades tradicionais e a convivência com o Semiárido; mulheres e equidade de gênero; Programa Infância, Adolescência e Juventudes (PIAJ): visando a proteção social e defesa dos direitos do público infanto-juvenil, fomentamos ações que possibilitem a participação destes sujeitos em espaços de mobilização.

Outras informações sobre a atuação da entidade estão disponíveis no site http://ne3.caritas.org.br/ e nas redes sociais da organização.

Serviço

O que: BazarZÃO

Quando: 13 de dezembro de 2025 (sábado), das 8h30 às 13h

Onde: Sede da Cáritas (rua Emília Couto, 270b, Brotas, Salvador-BA)

Quanto: acesso gratuito; peças por R$ 15, exceto itens da sala premium