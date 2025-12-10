Acesse sua conta
PM e mulher são achados mortos dentro de casa em Feira de Santana

Suspeita é que o policial, que estava afastado, matou a companheira e tirou a própria vida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:37

Géssica do Nascimento Reis, 30 anos, e o policial militar Alden Teixeira Santos, 40 anos
Géssica do Nascimento Reis, 30 anos, e o policial militar Alden Teixeira Santos, 40 anos Crédito: Reprodução

Gessica do Nascimento Reis, 30 anos, e o policial militar Alden Teixeira Santos, de 40 anos, foram encontrados mortos com marcas de tiros dentro de um condomínio no bairro Santa Mônica, em Feira de Santana. A principal hipótese é de que o PM matou a companheira e, em seguida, tirou a própria vida.

A família de Gessica acionou a polícia na terça-feira (9), após encontrar a porta do apartamento dela arrombada. A cabelereira estava desaparecida desde domingo (7), quando falou pela última vez com uma amiga e deixou de responder depois.

PM e mulher foram achados mortos

Policial Alden Teixeira Santos por Reprodução
Alden Teixeira Santos por Reprodução
Alden Teixeira Santos por Reprodução
Gessica do Nascimento Reis por Reprodução
Géssica do Nascimento Reis, 30 anos, e o policial militar Alden Teixeira Santos, 40 anos por Reprodução
1 de 5
Policial Alden Teixeira Santos por Reprodução

Os corpos foram localizados no imóvel de Alden, vizinho da vítima. A pistola usada no crime foi apreendida, e os veículos dos dois - o carro de Gessica e a motocicleta do policial - estavam na garagem do condomínio. A Polícia Militar diz que equipes da 65ª Companhia Independente (CIPM) estiveram no local, após contato dos familiares. "Foi realizado o ingresso no apartamento, sendo encontradas duas pessoas sem vida, ambas atingidas por disparos de arma de fogo", diz a corporação em nota. 

A TV Subaé apurou que o casal mantinha um relacionamento há seis meses. Não há detalhes sobre como era a relação. Alden estava afastado das funções havia um ano e três meses por incapacidade temporária.

Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A Polícia Civil diz que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira. "Foram expedidas as guias para remoção e perícia e diligências e oitivas são realizadas no sentido de esclarecer as circunstâncias do caso. Uma pistola foi apreendida no local". 

