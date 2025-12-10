PM e mulher são achados mortos dentro de casa em Feira de Santana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:37
Gessica do Nascimento Reis, 30 anos, e o policial militar Alden Teixeira Santos, de 40 anos, foram encontrados mortos com marcas de tiros dentro de um condomínio no bairro Santa Mônica, em Feira de Santana. A principal hipótese é de que o PM matou a companheira e, em seguida, tirou a própria vida.
A família de Gessica acionou a polícia na terça-feira (9), após encontrar a porta do apartamento dela arrombada. A cabelereira estava desaparecida desde domingo (7), quando falou pela última vez com uma amiga e deixou de responder depois.
Os corpos foram localizados no imóvel de Alden, vizinho da vítima. A pistola usada no crime foi apreendida, e os veículos dos dois - o carro de Gessica e a motocicleta do policial - estavam na garagem do condomínio. A Polícia Militar diz que equipes da 65ª Companhia Independente (CIPM) estiveram no local, após contato dos familiares. "Foi realizado o ingresso no apartamento, sendo encontradas duas pessoas sem vida, ambas atingidas por disparos de arma de fogo", diz a corporação em nota.
A TV Subaé apurou que o casal mantinha um relacionamento há seis meses. Não há detalhes sobre como era a relação. Alden estava afastado das funções havia um ano e três meses por incapacidade temporária.
Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). A Polícia Civil diz que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira. "Foram expedidas as guias para remoção e perícia e diligências e oitivas são realizadas no sentido de esclarecer as circunstâncias do caso. Uma pistola foi apreendida no local".