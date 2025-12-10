FEMINICÍDIO

PM e mulher são achados mortos dentro de casa em Feira de Santana

Suspeita é que o policial, que estava afastado, matou a companheira e tirou a própria vida

Carol Neves

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:37

Géssica do Nascimento Reis, 30 anos, e o policial militar Alden Teixeira Santos, 40 anos Crédito: Reprodução

Gessica do Nascimento Reis, 30 anos, e o policial militar Alden Teixeira Santos, de 40 anos, foram encontrados mortos com marcas de tiros dentro de um condomínio no bairro Santa Mônica, em Feira de Santana. A principal hipótese é de que o PM matou a companheira e, em seguida, tirou a própria vida.

A família de Gessica acionou a polícia na terça-feira (9), após encontrar a porta do apartamento dela arrombada. A cabelereira estava desaparecida desde domingo (7), quando falou pela última vez com uma amiga e deixou de responder depois.

PM e mulher foram achados mortos 1 de 5

Os corpos foram localizados no imóvel de Alden, vizinho da vítima. A pistola usada no crime foi apreendida, e os veículos dos dois - o carro de Gessica e a motocicleta do policial - estavam na garagem do condomínio. A Polícia Militar diz que equipes da 65ª Companhia Independente (CIPM) estiveram no local, após contato dos familiares. "Foi realizado o ingresso no apartamento, sendo encontradas duas pessoas sem vida, ambas atingidas por disparos de arma de fogo", diz a corporação em nota.

A TV Subaé apurou que o casal mantinha um relacionamento há seis meses. Não há detalhes sobre como era a relação. Alden estava afastado das funções havia um ano e três meses por incapacidade temporária.