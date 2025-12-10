Acesse sua conta
Homem morre após despencar em obra de colégio na Bahia

MPT instaurou inquérito para apurar morte de operário

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 15:52

Operário morreu durante obra em Ilhéus, no sul da Bahia
Operário morreu durante obra em Ilhéus, no sul da Bahia Crédito: Reprodução

Um operário morreu após cair de uma estrutura de oito metros de altura durante uma obra no Colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão, em Ilhéus, no sul baiano. O acidente aconteceu no sábado (6) e também feriu outro trabalhador. O caso é investigado pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia (MP-BA). 

Os funcionários trabalhavam na instalação da cobertura de uma das novas edificações da escola, quando parte da estrutura metálica cedeu. Eles ficaram presos nas ferragens. 

A obra é ligada ao Colégio da Polícia Militar e está sendo realizada pelas empresas RDA Montagem LTDA e BMV Construções e Incorporações LTDA. Na segunda-feira (9), outros profissionais da construção se recusaram a trabalhar, em protesto.

Em nota enviada ao g1, as empresas responsáveis pela obra,afirmaram que foram adotadas todas as medidas emergenciais e legais, e que ainda não há conclusão sobre a causa do acidente.

"As empresas expressam profundo pesar pelo infortúnio ocorrido e se solidarizam com a família, colegas e todos os envolvidos. Trata-se de um momento de extrema tristeza, e toda a assistência necessária aos familiares está sendo prestada com respeito, humanidade e responsabilidade institucional", disseram. 

"As causas estão sob apuração da perícia oficial, com acompanhamento de equipes técnicas independentes. Até o momento, não há conclusão sobre a dinâmica do evento, sendo necessário aguardar a finalização dos laudos", acrescentam.

De acordo com o MPT, a abertura de inquérito tem como objetivo apurar as responsabilidades pelo acidente e verificar se as normas de segurança do trabalho foram seguidas pelo empregador, tanto com a oferta de equipamentos de proteção individual quanto de treinamento de protocolos de atividade de risco. 

