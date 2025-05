INQUÉRITO

Ministério Público do Trabalho apura morte de operário em obra na Boca do Rio

Trabalhador caiu de andaime quando fazia reparos em um prédio próximo à Avenida Octávio Mangabeira

Tharsila Prates

Publicado em 20 de maio de 2025 às 19:51

Vítima fazia reparos no edifício Hanna Barbera, na rua Orlando Moscoso, próximo à orla Crédito: Reprodução/ TV Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do trabalhador Leomar Franca dos Santos, 46 anos, numa obra no bairro da Boca do Rio, em Salvador. >

O acidente ocorreu nesta terça-feira (20), quando o operário caiu de um andaime montado no edifício Hanna Barbera, próximo à Avenida Octávio Mangabeira, na orla da capital.>

O MPT informou que já iniciou diligências para identificar os responsáveis pela obra, apurar possíveis irregularidades e adotar as medidas cabíveis. O objetivo é garantir o cumprimento das normas de segurança do trabalho, especialmente a NR 35 (que trata do trabalho em altura), e evitar novos acidentes.>

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica estiveram no local para os primeiros levantamentos e remoção do corpo.>