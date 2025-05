SEM ABASTECIMENTO

19 cidades baianas terão fornecimento de água suspenso nesta quarta; saiba quais

Interrupção será feita a partir das 7h

Na próxima quarta-feira (21), ao menos 19 municípios do interior baiano terão fornecimento de água suspenso temporariamente. De acordo com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a suspensão ocorre em virtude da realização de serviços de manutenção na Estação de Tratamento do Sistema Sisal/Pedras Altas. Os pontos afetados estão concentrados nas regiões Nordeste e Centro Norte da Bahia.>