VIOLÊNCIA

Pastora é baleada na cabeça dentro de carro em Salvador

Ao lado de marido e filhos, ela dava carona a morador do bairro quando foi atingida

Uma pastora, mulher de um pastor, foi baleada na cabeça na madrugada do sábado (5), no bairro da Engomadeira, em Salvador. Carine Carvalho foi atingida na nuca e a bala saiu pela testa. A igreja Batista Casa de Oração, fundada pelo casal, pediu orações por ela.>

Por volta de 3h da manhã, o pastor Manoel e a esposa, moradores da Boca do Rio, estavam dando uma carona para um conhecido depois de saírem do evento gospel Canta Bahia. Já na Engomadeira, eles passaram por um grupo armado na Rua Direta. Segundo a TV Bahia, o pastor mostrou a bíblia e disse que era religioso, tendo a entrada liberada. Na volta, contudo, os homens abriram fogo e atiraram no carro do pastor. Os dois filhos deles, de 15 e 20 anos, estavam no carro, mas não ficaram feridos.>