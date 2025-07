COLISÃO TRASEIRA

Batida entre caminhão ‘cegonha’ e carro deixa dois mortos em Conceição do Jacuípe

Caso foi registrado no início da tarde deste sábado (5)

Wendel de Novais

Publicado em 5 de julho de 2025 às 15:50

Colisão aconteceu na BR-324 Crédito: Reprodução

Duas pessoas morreram em um acidente grave na tarde deste sábado (5) no interior da Bahia. O caso foi registrado em Conceição do Jacuípe, na BR-324, e, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma batida entre um caminhão cegonha - modelo que transporta veículos - e um carro no Km 533. >

Por conta da força do impacto, o veículo menor acabou destruído e as duas pessoas que estavam nele morreram no local. “Ocorreu um sinistro do tipo colisão traseira, envolvendo um CTV "cegonha" e um automóvel, provocando dois óbitos de ocupantes do automóvel”, relatou a PRF, que precisou isolar a área após o acidente. >