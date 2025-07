COLISÃO FRONTAL

Família morre em acidente entre carro e micro-ônibus no sul da Bahia

Batida foi registrada na região de Mascote

Wendel de Novais

Publicado em 4 de julho de 2025 às 07:36

Veículo onde estava família ficou destruído Crédito: Reprodução

Um acidente grave entre um micro-ônibus e um carro deixou quatro pessoas mortas na BR-101, no trecho do município de Mascote, no sul da Bahia. O caso foi registrado na quinta-feira (3) e três das vítimas eram da mesma família. Além dos quatro mortos, uma quinta pessoa teve ferimentos graves, mas não há detalhes do seu estado de saúde até o momento. >

De acordo com informações da TV Santa Cruz, as vítimas foram identificadas como Ana Paula Silva Oliveira, 36 anos, Davi Oliveira de Sá, 17, Ronaldo Mario de Jesus, e Eduarda Vitória Oliveira dos Santos, que não teve idade detalhada. Ana Paula é mãe de Davi e de Eduarda, sendo os três da cidade de Buerarema. Ronaldo, no entanto, era de Alcobaçaba e não há informação de parentesco com os três. >

Colisão aconteceu na BR-101 1 de 3

Segundo a Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), a colisão aconteceu de maneira frontal, o que aumentou a gravidade do acidente. A reportagem teve acesso a imagens da pista após a batida e o veículo onde estavam as vítimas fatais ficou com a parte da frente completamente destruída.>