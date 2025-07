INVESTIGAÇÃO

Traficantes do CV são indiciados por executar motorista de app em Eunápolis; saiba quem são

Criminosos sequestraram, interrogaram e executaram vítima

Cinco traficantes foram indiciados pelo sequestro e execução de Athus Alves Bernado, motorista de aplicativo morto em fevereiro deste ano em Eunápolis, no extremo sul da Bahii. Os criminosos integravam uma facção conhecida como Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), que foi incorporada ao Comando Vermelho (CV) com a chegada do grupo criminoso na cidade. Athus foi capturado, interrogado e morto depois dos traficantes suspeitarem que ele seria informante do Bonde do Maluco (BDM). >