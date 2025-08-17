OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Certame oferece vagas imediatas e cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:01

Riqueza fica em Santa Catarina Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Riqueza, em Santa Catarina, lançou um concurso para contratação de servidores efetivos e formação de cadastro de reserva. O certame é organizado pelo IPPEC e contempla cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.577,68 a R$ 11.458,40. São 11 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para todos os cargos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.ippec.org.br, até 9 de setembro de 2025. As taxas de participação variam de R$ 50 a R$ 120, conforme o nível do cargo. O prazo para pagamento do boleto vai até 9 de setembro. Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e medula, voluntários da Justiça Eleitoral, jurados e pessoas de baixa renda, conforme legislação vigente

Vagas e salários

Entre os cargos oferecidos estão Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas (nível fundamental); Instrutor, Agente Administrativo, Técnico Agrícola e Técnico em Enfermagem (nível médio/técnico); além de vagas para Farmacêutico e Médico (nível superior).

Nível Fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais: 1 vaga + CR

Motorista: 2 vagas + CR

Operador de Máquinas Nível 3: Cadastro de Reserva

Nível médio/técnico

Instrutor: 2 vagas + CR

Agente Administrativo: 1 vaga + CR

Técnico Agrícola: 1 vaga + CR

Técnico em Enfermagem: 2 vagas + CR

Nível superior:

Farmacêutico: 1 vaga + CR

Médico: 1 vaga + CR

Salários:

Fundamental: de R$ 1.577,68 a R$ 2.917,08

Médio/Técnico: de R$ 1.926,17 a R$ 3.502,19

Superior: de R$ 7.441,20 a R$ 11.458,40

Etapas de seleção

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os candidatos, prevista para 21 de setembro de 2025, com duração de três horas. O exame terá 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Além disso, candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas realizarão prova prática na mesma data. Para aprovação, será necessário alcançar no mínimo 50 pontos na avaliação escrita