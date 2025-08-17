Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11,4 mil

Certame oferece vagas imediatas e cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 11:01

Riqueza fica em Santa Catarina
Riqueza fica em Santa Catarina Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Riqueza, em Santa Catarina, lançou um concurso para contratação de servidores efetivos e formação de cadastro de reserva. O certame é organizado pelo IPPEC e contempla cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.577,68 a R$ 11.458,40. São 11 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para todos os cargos.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.ippec.org.br, até 9 de setembro de 2025. As taxas de participação variam de R$ 50 a R$ 120, conforme o nível do cargo. O prazo para pagamento do boleto vai até 9 de setembro. Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e medula, voluntários da Justiça Eleitoral, jurados e pessoas de baixa renda, conforme legislação vigente

Informações sobre concurso da Prefeitura de Riqueza (SC)

Informações sobre concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Informações sobre concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Informações sobre concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Informações sobre concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
Informações sobre concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução
1 de 5
Informações sobre concurso da Defensoria Pública de Santa Catarina por Reprodução

Vagas e salários

Entre os cargos oferecidos estão Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista e Operador de Máquinas (nível fundamental); Instrutor, Agente Administrativo, Técnico Agrícola e Técnico em Enfermagem (nível médio/técnico); além de vagas para Farmacêutico e Médico (nível superior).

  • Nível Fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais: 1 vaga + CR

Motorista: 2 vagas + CR

Operador de Máquinas Nível 3: Cadastro de Reserva

Nível médio/técnico

Instrutor: 2 vagas + CR

Agente Administrativo: 1 vaga + CR

Técnico Agrícola: 1 vaga + CR

Técnico em Enfermagem: 2 vagas + CR

Nível superior:

Farmacêutico: 1 vaga + CR

Médico: 1 vaga + CR

Salários:

Fundamental: de R$ 1.577,68 a R$ 2.917,08

Médio/Técnico: de R$ 1.926,17 a R$ 3.502,19

Superior: de R$ 7.441,20 a R$ 11.458,40

Etapas de seleção

O processo seletivo será composto por prova objetiva para todos os candidatos, prevista para 21 de setembro de 2025, com duração de três horas. O exame terá 40 questões de múltipla escolha, distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática/Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Além disso, candidatos aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas realizarão prova prática na mesma data. Para aprovação, será necessário alcançar no mínimo 50 pontos na avaliação escrita

O resultado final está previsto para 1º de outubro de 2025. O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Clique para acessar o edital.

