Defensoria Pública abre concurso com salários de R$ 5,4 mil para nível médio

Jornada de trabalho é de 35 horas semanais e há vagas para nível superior também

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 08:29

Defensoria Pública de Santa Catarina
Defensoria Pública de Santa Catarina Crédito: Divulgação

A Defensoria Pública de Santa Catarina está com inscrições abertas em um concurso que oferece vagas para nível médio e superior. São ofertadas 14 vagas de trabalho e formação de cadastro reserva para Analista Jurídico e Técnico Administrativo, com salários chegando a R$ R$ 9.355,73.

Os interessados devem se inscrever até às 17h do dia 15 de setembro. 20% das vagas serão reservadas para pretos, pardos e indígenas e 5% para pessoas com deficiência. As provas acontecerão em Florianópolis, nos dias 18 e 19 de outubro, a depender do cargo.

A remuneração para analista jurídico é de R$ 9.355,73, enquanto o técnico administrativo receberá R$ 5.423,72. Ambos os cargos contam ainda com um vale-alimentação no valor de R$ 800 e uma jornada de trabalho de 35 horas semanais. O local de trabalho será definido conforme as principais necessidades do órgão.

Para concorrer ao cargo de analista jurídico, é necessário possuir ensino superior completo em Direito. Já para técnico administrativo, o requisito é ensino médio completo. São oferecidas sete vagas para cada cargo, além da formação de cadastro reserva.

A taxa de inscrição é de R$ 170 para candidatos de nível superior e R$ 100 para os de nível médio, sendo possível solicitar a isenção da taxa. O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva para o analista jurídico, prova de redação para técnico administrativo e avaliação de títulos. A banca organizadora do certame é a Fundatec e  inscrição deve ser feita no site da organizadora, onde também pode ser consultado o edital. O candidato deve preencher o formulário online e pagar a taxa, cujo valor varia conforme o cargo, até 16 de setembro.

As provas serão aplicadas em Florianópolis, nos dias 18 de outubro para analista jurídico e 19 de outubro para técnico administrativo. O concurso terá validade de dois anos a partir da publicação do resultado.

Concurso para Defensoria Pública de SC

  • Cargos: analista jurídico e técnico administrativo;

  • Remuneração: R$ 9.355,73 para analista e  R$ 5.423,72 para técnico, mais vale-alimentação de R$ 800;

  • Requisitos: analista jurídico requer ensino superior completo em Direito; técnico administrativo requer ensino médio completo;

  • Inscrições: de 15 de agosto até 15 de setembro, às 17h;

  • Taxa de inscrição: de R$ 100 para nível médio e R$ 170 para nível superior. É possível solicitar isenção da taxa;

  • Avaliação: Prova objetiva (todos os cargos); prova discursiva (analista jurídico); prova de redação (técnico administrativo); prova de títulos

  • Data das provas: 18 de outubro para analista, 19 de outubro para técnico;

  • Local de aplicação: Florianópolis;

  • Prazo de validade: dois anos.

