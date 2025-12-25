Acesse sua conta
Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos

Mesmo um mês após anunciarem o fim do casamento, cantora e nutricionista celebraram a data juntos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 08:12

Natal em família: Ivete Sangalo e Daniel Cady aparecem juntos após separação
Natal em família: Ivete Sangalo e Daniel Cady aparecem juntos após separação Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ivete Sangalo mostrou que o Natal pode, sim, ser um momento de união, mesmo depois de uma separação. A cantora, de 53 anos, passou a noite de 24 de dezembro ao lado do ex-marido, o nutricionista Daniel Cady, de 40, pouco mais de um mês após o anúncio do fim do casamento de 17 anos. As imagens compartilhadas nas redes sociais chamaram a atenção pela harmonia e pelo clima familiar.

O ex-casal apareceu reunido com parentes e os três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7. Em uma das publicações, Ivete deixou uma mensagem que emocionou os fãs. “Celebramos o nascimento de Cristo compartilhando o amor. Um feliz Natal! Muito amor e paz para todos nós”, escreveu.

A decisão de passarem a data juntos reforça o posicionamento adotado pelos dois desde que tornaram pública a separação, em 27 de novembro. Na ocasião, Ivete e Daniel divulgaram um comunicado conjunto destacando que, apesar do fim da relação amorosa, seguiriam unidos no que consideram essencial: o cuidado com os filhos e o respeito mútuo.

E os sinais de convivência amistosa não pararam por aí. No início de dezembro, os dois já haviam sido vistos juntos em uma apresentação escolar das gêmeas, mostrando que a parceria na vida familiar segue firme.

Na madrugada do dia 25, Daniel Cady também usou as redes sociais para refletir sobre o momento vivido. Em um texto sensível, o nutricionista falou sobre prioridades. “O Natal é tempo de lembrar do que realmente importa. De estar presente, de cuidar, de agradecer e de acolher”, escreveu, agradecendo ainda o carinho e as mensagens de apoio que tem recebido desde o anúncio da separação.

Daniel destacou a importância da conversa, do cuidado e da consciência emocional, desejando que o novo ano comece com mais amor e presença. A mensagem foi vista por muitos seguidores como um complemento ao gesto vivido na noite anterior: uma celebração marcada menos por rótulos e mais por maturidade.

