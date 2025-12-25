Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (25) trazem sorte e dinheiro

Lua em Peixes e Sol em Capricórnio equilibram espiritualidade e praticidade; veja números

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 08:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

O dia de Natal chega com energia de equilíbrio: espiritualidade e realidade caminham juntas. Os números universais para todos os signos destacam abundância, cura e compromisso.

Leia mais

Imagem - Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Imagem - Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

Imagem - Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Números universais: 7 (espiritualidade), 12 (conclusão), 25 (dia do Natal)

  • Áries (21/03 a 20/04): 9, 6, 5

  • Touro (21/04 a 20/05): 6, 14, 47

  • Gêmeos (21/05 a 20/06): 8, 4, 9

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

  • Câncer (21/06 a 22/07): 55, 46, 54

  • Leão (22/07 a 22/08): 23, 56, 6

  • Virgem (23/08 a 22/09): 5, 2, 35

Leia mais

Imagem - Carta A Imperatriz envolve os signos em clima de afeto e conexão neste Natal (25 de dezembro)

Carta A Imperatriz envolve os signos em clima de afeto e conexão neste Natal (25 de dezembro)

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (25 de dezembro): o Natal traz clareza afetiva e gestos que marcam o coração

Cor e número da sorte de hoje (25 de dezembro): o Natal traz clareza afetiva e gestos que marcam o coração

Imagem - Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

Cinema: 5 filmes que entram em cartaz em dezembro de 2025

  • Libra (23/09 a 22/10): 52, 5, 31

  • Escorpião (23/10 a 21/11): 35, 46, 54

  • Sagitário (22/11 a 21/12): 5, 21, 13

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Capricórnio (22/12 a 20/01): 5, 41, 51

  • Aquário (20/01 a 18/02):  24, 9, 8

  • Peixes (20/02 a 20/03): 3, 21, 35

O momento é ideal para apostar com consciência, valorizar relações e refletir sobre o ano que termina, preparando-se para um 2026 de estabilidade e realizações.

Leia mais

Imagem - Como é a cobertura de 230 m² de Filipe Ret com estilo minimalista e clima de refúgio urbano

Como é a cobertura de 230 m² de Filipe Ret com estilo minimalista e clima de refúgio urbano

Imagem - Carta O Mundo marca encerramentos e realizações para os signos neste último dia do ano (31 de dezembro)

Carta O Mundo marca encerramentos e realizações para os signos neste último dia do ano (31 de dezembro)

Imagem - O que você deve evitar no dia 1º de janeiro de 2026, de acordo com sua data de nascimento

O que você deve evitar no dia 1º de janeiro de 2026, de acordo com sua data de nascimento

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Atitude de Rico Melquiades no Natal divide opiniões após decisão de não mostrar a ceia; entenda

Atitude de Rico Melquiades no Natal divide opiniões após decisão de não mostrar a ceia; entenda
Imagem - Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos
Imagem - Natal poderoso: Anjo do Destino traz virada energética para os signos mudarem 2026 ainda hoje (25 de dezembro)

Natal poderoso: Anjo do Destino traz virada energética para os signos mudarem 2026 ainda hoje (25 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio
01

Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio

Imagem - Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM
02

Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM

Imagem - Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal
03

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde