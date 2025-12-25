ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (25) trazem sorte e dinheiro

Lua em Peixes e Sol em Capricórnio equilibram espiritualidade e praticidade; veja números

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 08:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

O dia de Natal chega com energia de equilíbrio: espiritualidade e realidade caminham juntas. Os números universais para todos os signos destacam abundância, cura e compromisso.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

Números universais: 7 (espiritualidade), 12 (conclusão), 25 (dia do Natal)

Áries (21/03 a 20/04): 9, 6, 5

Touro (21/04 a 20/05): 6, 14, 47

Gêmeos (21/05 a 20/06): 8, 4, 9

Câncer (21/06 a 22/07): 55, 46, 54



Leão (22/07 a 22/08): 23, 56, 6

Virgem (23/08 a 22/09): 5, 2, 35

Libra (23/09 a 22/10): 52, 5, 31

Escorpião (23/10 a 21/11): 35, 46, 54

Sagitário (22/11 a 21/12): 5, 21, 13

Capricórnio (22/12 a 20/01): 5, 41, 51

Aquário (20/01 a 18/02): 24, 9, 8

Peixes (20/02 a 20/03): 3, 21, 35