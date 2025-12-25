Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (25) trazem sorte e dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 08:00
O dia de Natal chega com energia de equilíbrio: espiritualidade e realidade caminham juntas. Os números universais para todos os signos destacam abundância, cura e compromisso.
Números universais: 7 (espiritualidade), 12 (conclusão), 25 (dia do Natal)
O momento é ideal para apostar com consciência, valorizar relações e refletir sobre o ano que termina, preparando-se para um 2026 de estabilidade e realizações.