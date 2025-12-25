Cor e número da sorte de hoje (25 de dezembro): o Natal traz clareza afetiva e gestos que marcam o coração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 09:00
O Natal chega com uma energia emocional forte, perfeita para aproximar pessoas, dissolver tensões e tornar o dia mais leve. É um momento de vínculos, trocas sinceras e gestos que reacendem tudo o que faz sentido. As cores e números de cada signo ajudam a canalizar essa vibração afetiva e acolhedora.
Áries: Um diálogo sincero traz paz e entendimento. Você se sente acolhida e mais próxima de quem importa.
Cor: Vermelho
Número: 7
Dica cósmica: Fale com o coração; alguém precisa ouvir sua verdade boa.
O que deixa cada signo instantaneamente irritado
Touro: Clima familiar confortável e cheio de memórias boas. O dia flui com serenidade.
Cor: Verde-musgo
Número: 3
Dica cósmica: Pequenos rituais trazem grandes emoções.
Gêmeos: Conversas animadas reacendem conexões. Você é peça-chave para unir pessoas.
Cor: Amarelo
Número: 14
Dica cósmica: Sua leveza contagia; espalhe sem medo.
Câncer: As emoções ficam mais fortes, mas de forma positiva. Você recebe carinho genuíno.
Cor: Branco
Número: 9
Dica cósmica: Permita-se receber, não só doar.
O drink que combina com cada signo
Leão: A alegria do dia te enche de brilho. Reencontros fortalecem a autoestima.
Cor: Dourado
Número: 1
Dica cósmica: Brilhe sem hesitar, o dia é seu.
Virgem: O Natal traz simplicidade e aconchego. Você percebe gestos que dizem muito.
Cor: Azul-claro
Número: 11
Dica cósmica: Preste atenção nos detalhes, eles revelam afeto.
Libra: Harmonia total. Conversas equilibradas, clima leve e vínculos em paz.
Cor: Rosa
Número: 6
Dica cósmica: Escolha estar onde seu coração descansa.
Veja as características dos signos
Escorpião: O dia suaviza emoções profundas e traz reconciliações.
Cor: Vinho
Número: 18
Dica cósmica: Solte o passado para receber o presente.
Sagitário: Natal expansivo, cheio de risadas e momentos que viram história.
Cor: Laranja
Número: 12
Dica cósmica: O humor salva; use-o com sabedoria.
Capricórnio: Um dia emocionalmente estável e cheio de gratidão.
Cor: Cinza-chumbo
Número: 4
Dica cósmica: A calma é seu maior presente hoje.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Aquário: Conversas significativas te aproximam de quem você achava distante.
Cor: Azul-petróleo
Número: 22
Dica cósmica: Uma fala simples muda tudo.
Peixes: O coração transborda, e você percebe amor por todos os lados.
Cor: Lavanda
Número: 5
Dica cósmica: Deixe a sensibilidade te guiar.