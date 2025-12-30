Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Como é a cobertura de 230 m² de Filipe Ret com estilo minimalista e clima de refúgio urbano

Rapper revela que buscou paz e silêncio ao transformar o apartamento em Laranjeiras em um verdadeiro porto seguro longe do agito da noite

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:30

Minimalismo, silêncio e vista privilegiada. Assim é o refúgio de 230 m² de Filipe Ret no Rio
Minimalismo, silêncio e vista privilegiada. Assim é o refúgio de 230 m² de Filipe Ret no Rio Crédito: Reprodução

Conhecido pelo som intenso, pelas letras urbanas e por uma rotina marcada por shows e madrugadas agitadas, Filipe Ret mostra um lado bem diferente quando atravessa a porta de casa. O rapper abriu as portas de sua cobertura de 230 m², em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, e revelou um espaço pensado para desacelerar, respirar e encontrar equilíbrio.

Reformado pelo Studio Ro+Ca, o apartamento aposta em uma estética minimalista, com ambientes amplos, linhas limpas e uma paleta suave dominada por branco, bege e tons de cinza. A proposta era clara desde o início. “Eu tenho essa parada do ambiente mudar meu astral, então queria um lugar que me trouxesse paz. Minha casa precisava ser a mais pacífica o possível, porque já trabalho muito no fervor da noite”, contou o artista em entrevista à Casa Vogue.

Apartamento de Filipe Ret

Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube
1 de 27
Apartamento de Filipe Ret por Reprodução/YouTube

Inspirado em suítes de hotéis que costuma frequentar, Ret optou por poucos elementos decorativos e marcenaria discreta, criando uma atmosfera silenciosa e acolhedora. Ainda assim, toques pontuais de cor aparecem de forma estratégica, como o verde no sofá da sala de jogos e o roxo na mesa de sinuca, espaço onde ele costuma receber amigos para suas famosas resenhas, sempre com vista privilegiada para o Cristo Redentor.

Filho de arquiteto, o rapper acompanhou de perto todas as escolhas do projeto e assumiu o papel de curador do próprio lar. Avesso a excessos, ele preferiu móveis de desenho suave e dispensou quadros nas paredes, mantendo o visual o mais limpo possível. “Papo reto: o que não pode faltar aqui é esse clima. Não existe sensação melhor do que chegar em casa e sentir a tranquilidade”, afirmou.

O resultado é um contraste direto com a imagem pública do artista. Enquanto Filipe Ret domina palcos e festivais pelo Brasil, em casa ele encontra exatamente o oposto. Um refúgio minimalista, silencioso e pensado para recarregar as energias.

Tags:

Filipe ret

Mais recentes

Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família
Imagem - Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

Relações passam por teste antes da virada e Universo pede maturidade dos signos hoje (30 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)