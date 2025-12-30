CASA DOS FAMOSOS

Como é a cobertura de 230 m² de Filipe Ret com estilo minimalista e clima de refúgio urbano

Rapper revela que buscou paz e silêncio ao transformar o apartamento em Laranjeiras em um verdadeiro porto seguro longe do agito da noite

Heider Sacramento

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 10:30

Minimalismo, silêncio e vista privilegiada. Assim é o refúgio de 230 m² de Filipe Ret no Rio Crédito: Reprodução

Conhecido pelo som intenso, pelas letras urbanas e por uma rotina marcada por shows e madrugadas agitadas, Filipe Ret mostra um lado bem diferente quando atravessa a porta de casa. O rapper abriu as portas de sua cobertura de 230 m², em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, e revelou um espaço pensado para desacelerar, respirar e encontrar equilíbrio.

Reformado pelo Studio Ro+Ca, o apartamento aposta em uma estética minimalista, com ambientes amplos, linhas limpas e uma paleta suave dominada por branco, bege e tons de cinza. A proposta era clara desde o início. “Eu tenho essa parada do ambiente mudar meu astral, então queria um lugar que me trouxesse paz. Minha casa precisava ser a mais pacífica o possível, porque já trabalho muito no fervor da noite”, contou o artista em entrevista à Casa Vogue.

Inspirado em suítes de hotéis que costuma frequentar, Ret optou por poucos elementos decorativos e marcenaria discreta, criando uma atmosfera silenciosa e acolhedora. Ainda assim, toques pontuais de cor aparecem de forma estratégica, como o verde no sofá da sala de jogos e o roxo na mesa de sinuca, espaço onde ele costuma receber amigos para suas famosas resenhas, sempre com vista privilegiada para o Cristo Redentor.

Filho de arquiteto, o rapper acompanhou de perto todas as escolhas do projeto e assumiu o papel de curador do próprio lar. Avesso a excessos, ele preferiu móveis de desenho suave e dispensou quadros nas paredes, mantendo o visual o mais limpo possível. “Papo reto: o que não pode faltar aqui é esse clima. Não existe sensação melhor do que chegar em casa e sentir a tranquilidade”, afirmou.