Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

A atriz de 21 anos compartilhou o momento especial ao lado do namorado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:53

Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain dá à luz sua primeira filha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Carolina Chamberlain, conhecida por seu papel em Chiquititas, anunciou o nascimento de sua primeira filha, Estella, na manhã desta quinta-feira (18), em São Paulo. A bebê veio ao mundo na maternidade Pro Matre Paulista, às 6h40, pesando 2,930 kg e medindo 47 centímetros.

Em suas redes sociais, Carolina dividiu a alegria do momento com os fãs, mostrando registros ao lado da recém-nascida e do namorado, Guilherme Deeke. “Estamos muito felizes”, comentou Dina Chamberlain, mãe da atriz, garantindo que tanto mãe quanto filha passam bem.

