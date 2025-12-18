Acesse sua conta
Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

A atriz de 21 anos compartilhou o momento especial ao lado do namorado

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:53

Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain dá à luz sua primeira filha Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

A atriz Carolina Chamberlain, conhecida por seu papel em Chiquititas, anunciou o nascimento de sua primeira filha, Estella, na manhã desta quinta-feira (18), em São Paulo. A bebê veio ao mundo na maternidade Pro Matre Paulista, às 6h40, pesando 2,930 kg e medindo 47 centímetros.

Em suas redes sociais, Carolina dividiu a alegria do momento com os fãs, mostrando registros ao lado da recém-nascida e do namorado, Guilherme Deeke. “Estamos muito felizes”, comentou Dina Chamberlain, mãe da atriz, garantindo que tanto mãe quanto filha passam bem.

Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha

Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da filha, Estella por Reprodução/Instagram/@primeirominutofotografia
Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da filha, Estella por Reprodução/Instagram/@primeirominutofotografia
Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da filha, Estella por Reprodução/Instagram/@primeirominutofotografia
Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da filha, Estella por Reprodução/Instagram/@primeirominutofotografia
Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da filha, Estella por Reprodução/Instagram/@primeirominutofotografia
Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da filha, Estella por Reprodução/Instagram/@primeirominutofotografia
Chá Revelação de Carolina Chamberlain por Reprodução/Instagram
Carolina Chamberlain anunciou gravidez por Reprodução/Instagram
Carolina Chamberlain e o namorado, Guilherme Deeke por Reprodução/Instagram
Carolina Chamberlain anunciou gravidez por Reprodução/Instagram
Carolina Chamberlain na novela "Chiquititas", do SBT por Reprodução
Carolina Chamberlain anunciou gravidez por Reprodução/Instagram
Carolina Chamberlain na novela “Chiquititas”, do SBT por Divulgação
Carolina Chamberlain anunciou gravidez por Reprodução/Instagram
Carolina Chamberlain por Reprodução/Instagram
Carolina Chamberlain por Reprodução/Instagram
1 de 16
Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da filha, Estella por Reprodução/Instagram/@primeirominutofotografia

A atriz também fez questão de agradecer ao obstetra Alexandre Sasaoka e às enfermeiras obstétricas Fernanda Ribeiro e Fernanda Kottwitz, especialistas em partos humanizados. “Obrigada por todo o suporte. Não poderia ter sido melhor”, escreveu Carolina em sua publicação.

