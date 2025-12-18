Ex-Chiquitita Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha, Estella; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:53
A atriz Carolina Chamberlain, conhecida por seu papel em Chiquititas, anunciou o nascimento de sua primeira filha, Estella, na manhã desta quinta-feira (18), em São Paulo. A bebê veio ao mundo na maternidade Pro Matre Paulista, às 6h40, pesando 2,930 kg e medindo 47 centímetros.
Em suas redes sociais, Carolina dividiu a alegria do momento com os fãs, mostrando registros ao lado da recém-nascida e do namorado, Guilherme Deeke. “Estamos muito felizes”, comentou Dina Chamberlain, mãe da atriz, garantindo que tanto mãe quanto filha passam bem.
Carolina Chamberlain anuncia nascimento da primeira filha
A atriz também fez questão de agradecer ao obstetra Alexandre Sasaoka e às enfermeiras obstétricas Fernanda Ribeiro e Fernanda Kottwitz, especialistas em partos humanizados. “Obrigada por todo o suporte. Não poderia ter sido melhor”, escreveu Carolina em sua publicação.