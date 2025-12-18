FAMOSOS

Thiaguinho revela susto em viagem com Carol Peixinho e explica história por trás do nome do filho

Cantor abriu o coração no programa de Fábio Porchat

Thiaguinho e Carol Peixinho estão vivendo uma das fases mais especiais da vida: a de pais de primeira viagem. Mas o nome do pequeno Bento, fruto de seu relacionamento com Carol, não foi escolhido por acaso e carrega uma história que mistura medo e gratidão.

Durante participação no programa 'Que História É Essa, Porchat', o cantor surpreendeu ao revelar que a escolha do nome do filho nasceu após um verdadeiro susto vivido pelo casal em uma viagem a Angola. O que era para ser um almoço tranquilo à beira-mar acabou se transformando em minutos de puro desespero.

Thiaguinho contou que o episódio aconteceu na Ilha do Mussulo, próxima a Luanda, logo após um show. Em um momento de descanso, Carol acabou se engasgando com um espinho de peixe e começou a passar mal. “Ela ficou vermelha, foi ao banheiro, tentou comer pão, colocou o dedo na garganta… e nada resolvia”, relembrou o artista.

A situação ficou ainda mais tensa porque o engasgo se prolongou por vários minutos. Do lado de fora, Thiaguinho só conseguia imaginar o pior. “Quem está assistindo de fora entra em pânico. Eu só pensava: imagina perder minha mulher assim?”, desabafou.

Foi então que a ajuda veio de forma inesperada. Um garçom do local percebeu o desespero e passou longos minutos auxiliando Carol até que, finalmente, o espinho saiu. O alívio tomou conta do casal e aquele gesto simples, mas decisivo, jamais seria esquecido.

Emocionado, Thiaguinho fez questão de agradecer ao funcionário e perguntou seu nome. A resposta mudou tudo: Bento. “Na hora eu falei: se um dia eu tiver um filho homem, ele vai se chamar Bento”, contou, arrancando aplausos e risadas da plateia.

Anos depois, a promessa foi cumprida. O pequeno Bento nasceu em 19 de setembro e carrega no nome a lembrança de um verdadeiro livramento. “Meu filho se chama Bento por causa desse garçom”, reforçou o cantor, que ainda revelou ter tentado reencontrar o homem recentemente, mas sem sucesso.