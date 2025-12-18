Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Thiaguinho revela susto em viagem com Carol Peixinho e explica história por trás do nome do filho

Cantor abriu o coração no programa de Fábio Porchat

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13:01

Carol Peixinho, Thiaguinho e Bento
Carol Peixinho, Thiaguinho e Bento Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Thiaguinho e Carol Peixinho estão vivendo uma das fases mais especiais da vida: a de pais de primeira viagem. Mas o nome do pequeno Bento, fruto de seu relacionamento com Carol, não foi escolhido por acaso e carrega uma história que mistura medo e gratidão.

Durante participação no programa 'Que História É Essa, Porchat', o cantor surpreendeu ao revelar que a escolha do nome do filho nasceu após um verdadeiro susto vivido pelo casal em uma viagem a Angola. O que era para ser um almoço tranquilo à beira-mar acabou se transformando em minutos de puro desespero.

Leia mais

Imagem - Hoje (18 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso para os signos; decisões feitas agora mudam 2026

Hoje (18 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso para os signos; decisões feitas agora mudam 2026

Imagem - 'Marinada': Marina Sena lança novo EP com Psirico e Rachel Reis nesta quinta (18)

'Marinada': Marina Sena lança novo EP com Psirico e Rachel Reis nesta quinta (18)

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (18) indicam virada e oportunidades

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (18) indicam virada e oportunidades

Thiaguinho contou que o episódio aconteceu na Ilha do Mussulo, próxima a Luanda, logo após um show. Em um momento de descanso, Carol acabou se engasgando com um espinho de peixe e começou a passar mal. “Ela ficou vermelha, foi ao banheiro, tentou comer pão, colocou o dedo na garganta… e nada resolvia”, relembrou o artista.

A situação ficou ainda mais tensa porque o engasgo se prolongou por vários minutos. Do lado de fora, Thiaguinho só conseguia imaginar o pior. “Quem está assistindo de fora entra em pânico. Eu só pensava: imagina perder minha mulher assim?”, desabafou.

Foi então que a ajuda veio de forma inesperada. Um garçom do local percebeu o desespero e passou longos minutos auxiliando Carol até que, finalmente, o espinho saiu. O alívio tomou conta do casal e aquele gesto simples, mas decisivo, jamais seria esquecido.

Carol Peixinho, Thiaguinho e Bento

Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução/Instagram
Thiaguinho, Carol Peixinho, Angélica e Luciano Huck por Reprodução/Instagram
Carol Peixinho por Reprodução
Thiaguinho e Carol Peixinho por Redes sociais
Carol Peixinho e Thiaguinho por Redes sociais
Carol Peixinho e Thiaguinho por Arquivo pessoal/Instagram
Divulgação por Carol Peixinho conta que colhe frutos do BBB até hoje
1 de 14
Carol Peixinho, Thiaguinho e filho Bento por Reprodução

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Thiaguinho e Carol Peixinho surgem em viagem de jatinho e rosto do filho Bento encanta web

Carol Peixinho encanta web com primeiro banho de sol do filho Bento

Nasce Bento, primeiro filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; confira detalhes

Thiaguinho se emociona em velório de Preta Gil e é consolado por Francisco Gil

Thiaguinho homenageia Fernanda Souza pelos 41 anos: ‘Conte comigo pra sempre’

Emocionado, Thiaguinho fez questão de agradecer ao funcionário e perguntou seu nome. A resposta mudou tudo: Bento. “Na hora eu falei: se um dia eu tiver um filho homem, ele vai se chamar Bento”, contou, arrancando aplausos e risadas da plateia.

Anos depois, a promessa foi cumprida. O pequeno Bento nasceu em 19 de setembro e carrega no nome a lembrança de um verdadeiro livramento. “Meu filho se chama Bento por causa desse garçom”, reforçou o cantor, que ainda revelou ter tentado reencontrar o homem recentemente, mas sem sucesso.

De origem latina, o nome Bento significa “abençoado”, definição que faz ainda mais sentido diante da história. Para Thiaguinho e Carol, o nome simboliza gratidão, proteção e a celebração da vida que chegou para transformar a rotina do casal.

Leia mais

Imagem - Liniker escolhe Salvador para encerrar a turnê 'Bye Bye Caju' com show em estádio; veja detalhes

Liniker escolhe Salvador para encerrar a turnê 'Bye Bye Caju' com show em estádio; veja detalhes

Imagem - Zé Felipe ironiza polêmica e sai em defesa de Ana Castela após vídeo gerar revolta: 'Ela não é sapatão'

Zé Felipe ironiza polêmica e sai em defesa de Ana Castela após vídeo gerar revolta: 'Ela não é sapatão'

Imagem - Lembra dela? Ex-Malhação pede ajuda após perder equipamento de trabalho: 'Meu ganha-pão'

Lembra dela? Ex-Malhação pede ajuda após perder equipamento de trabalho: 'Meu ganha-pão'

Tags:

Carol Peixinho Thiaguinho

Mais recentes

Imagem - Anjo do Amor desta quinta-feira (18 de dezembro) pede diálogo e maturidade para os signos

Anjo do Amor desta quinta-feira (18 de dezembro) pede diálogo e maturidade para os signos
Imagem - Um sucesso muito merecido chega para 3 signos a partir de hoje (18 de dezembro)

Um sucesso muito merecido chega para 3 signos a partir de hoje (18 de dezembro)
Imagem - Hoje (18 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso para os signos; decisões feitas agora mudam 2026

Hoje (18 de dezembro) marca um ponto de virada silencioso para os signos; decisões feitas agora mudam 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA
01

Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
02

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
03

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho
04

SENAI Bahia abre 1.127 bolsas gratuitas em novos cursos técnicos mais buscados pelo mercado de trabalho