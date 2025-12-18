Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (18) indicam virada e oportunidades

Dia traz alertas para amor, carreira, dinheiro e revela combinações que podem render bons resultados

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 11:46

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

A quinta-feira, 18 de dezembro, chega com uma energia mais consciente e estratégica. O céu favorece ajustes, conversas francas e decisões que exigem maturidade. Nada de agir no impulso: hoje, quem observa, planeja e escolhe com calma tende a sair na frente, inclusive quando o assunto é dinheiro.

É um dia propício para alinhar expectativas, organizar pendências e perceber sinais sutis que podem fazer toda a diferença. Pequenas atitudes tomadas agora podem abrir caminhos importantes nos próximos dias, tanto na vida emocional quanto na profissional.

Veja a previsão completa do dia para o seu signo:

  • Áries (21/03 a 20/04)
  • Números da sorte: 9, 21, 45
  • Mensagem do dia: No amor, evite respostas no calor do momento. Escutar mais pode evitar conflitos desnecessários. Na carreira, ajustes em projetos trazem mais rendimento do que iniciar algo novo agora.

  • Touro (21/04 a 20/05)
  • Números da sorte: 4, 18, 36
  • Mensagem do dia: No amor, demonstrações simples fortalecem vínculos. Na carreira, persistência e foco rendem reconhecimento.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
  • Números da sorte: 6, 14, 21
  • Mensagem do dia: No amor, comunicação direta evita ruídos e interpretações erradas. Na carreira, ideias precisam de estrutura para ganhar força.

  • Câncer (21/06 a 22/07)
  • Números da sorte: 3, 10, 30
  • Mensagem do dia: No amor, sensibilidade elevada pede cuidado com reações emocionais. Na carreira, organização interna reflete na produtividade.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
  • Leão (22/07 a 22/08)
  • Números da sorte: 1, 20, 34
  • Mensagem do dia: No amor, menos orgulho e mais diálogo fazem diferença. Na carreira, parcerias e trabalho em equipe fluem melhor.

  • Virgem (23/08 a 22/09)
  • Números da sorte: 6, 15, 42
  • Mensagem do dia: No amor, pegue leve nas cobranças. Na carreira, dia ideal para revisar e ajustar detalhes.

  • Libra (23/09 a 22/10)
  • Números da sorte: 8, 25, 48
  • Mensagem do dia: No amor, conversas sinceras ajudam a equilibrar sentimentos. Na carreira, decisões adiadas pedem definição.

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
  • Números da sorte: 8, 22, 50
  • Mensagem do dia: No amor, intensidade exige maturidade emocional. Na carreira, estratégia funciona melhor que confronto direto.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
  • Sagitário (22/11 a 21/12)
  • Números da sorte: 3, 17, 39
  • Mensagem do dia: No amor, a verdade sem empatia pode afastar. Na carreira, planejar evita desperdício de energia.

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
  • Números da sorte: 11, 27, 44
  • Mensagem do dia: No amor, a presença emocional fala mais alto que soluções práticas. Na carreira, avanços vêm com constância.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
  • Aquário (20/01 a 18/02)
  • Números da sorte: 12, 31, 55
  • Mensagem do dia: No amor, evite se afastar emocionalmente. Na carreira, boas ideias precisam de organização.

  • Peixes (20/02 a 20/03)
  • Números da sorte: 13, 27, 49
  • Mensagem do dia: No amor, sensibilidade em alta pede limites claros. Na carreira, criatividade ajuda a resolver impasses.

Mensagem final: A energia desta quinta-feira favorece escolhas conscientes, conversas honestas e organização prática. Não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre avançar com responsabilidade. Quem respeitar o próprio ritmo e prestar atenção aos detalhes termina o dia com mais leveza e sensação de segurança.

