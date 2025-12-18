Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Celso surpreende Estela com beijo e crime vem à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (18)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) Crédito: Reprodução/TV Globo 

O capítulo de ‘Êta Mundo Melhor!’ desta quinta-feira (18) promete fortes emoções para quem acompanha a novela das seis. A trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson deixa o público em alerta para os acontecimentos.

Após muita pressão, Ernesto acaba cedendo às investidas de Sandra e autoriza que Dita finalmente cante na rádio, uma conquista importante que pode mudar o rumo da jovem. Enquanto isso, Anabela enfrenta momentos difíceis na escola e encontra em Estela o apoio necessário para atravessar a situação.

Leia mais

Imagem - 'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

'Êta Mundo Melhor!': Chegada de novo personagem muda rumos da trama; confira o resumo (15 a 20 de dezembro)

Imagem - Túlio ou Celso? Larissa Manoela abre o jogo sobre o destino amoroso de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Túlio ou Celso? Larissa Manoela abre o jogo sobre o destino amoroso de Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Imagem - Reservada, filha de Belo revela carreira fora dos holofotes e lado íntimo do cantor: 'Não imaginam'

Reservada, filha de Belo revela carreira fora dos holofotes e lado íntimo do cantor: 'Não imaginam'

Asdrúbal chega a uma conclusão grave: o incêndio na fábrica não foi um acidente, mas sim um ato criminoso. A descoberta acende o sinal de alerta e coloca Sandra e Olga na mira das investigações, que passam a avançar rapidamente.

Lourival surge de vez na história ao se instalar na pensão de Margarida, enquanto Estela confidencia a Túlio que tem tido visões inquietantes sobre o acidente, levantando suspeitas.

Já Candinho, sempre disposto a ajudar, se vê em um dilema ao perceber que não tem recursos para colaborar com a reforma da Casa dos Anjos. Paralelamente, Samir surpreende ao confessar que gosta de Zulma, criando um momento de afeto em meio aos conflitos.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens

Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo
Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Jeniffer Nascimento (Dita) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Sérgio Guizé (Candinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Anderson Di Rizzi (Zé dos Porcos) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Eriberto Leão (Ernesto) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo (Quincas) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Dhu Moraes (Manoela) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rainer Cadete (Celso) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávio Tolezani (Dr. Araújo) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Rosane Gofman (Olímpia) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Maria Carol (Olga) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costa (Quitéria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Elizabeth Savalla (Cunegundes) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Marcelo Argenta (Dr. Lauro) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Duio Botta (Tales) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin (Maria) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Cleiton Morais (Tobias) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Ary Fontoura (Quinzinho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Flávia Alessandra (Sandra) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Gabriel Canella (Vermelho) - Antes e depois do elenco de 'Êta Mundo Bom!' em 'Êta Mundo Melhor!' por Divulgação/TV Globo
Miguel Rômulo como Quincas em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/TV Globo
As irmãs Anabela (Isabelly Carvalho) e Estela (Larissa Manoela) em 'Êta mundo melhor!' por Leo Rosário/Rede Globo
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Divulgação
Estela (Larissa Manoela) na novela 'Êta mundo melhor!' por Manoella Mello/Rede Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) lutará para ser uma cantora de rádio em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em Êta Mundo Bom! e em Êta Mundo Melhor! por Divulgação/Globo
Manuela (Dhu Moraes) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Cunegundes (Elizabeth Savalla) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Flavia Alessandra e Eriberto Leão como Sandra e Ernesto em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Zé dos Porcos em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Kenya Costta como Quitéria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Bianca Bin como Maria em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Rainer Candete como Celso em "Êta Mundo Melhor' por Divulgação/TV Globo
Walcyr Carrasco, criador da novela 'Êta mundo melhor!', da TV Globo, ao lado do ator Sérgio Guizé, intérprete do protagonista Candinho por Divulgação/TV Globo/Léo Rosário
1 de 35
Sérgio Guizé como Candinho em "Êta Mundo Melhor" por Divulgação/TV Globo

Para completar o capítulo, Asdrúbal ajuda Margarida a despistar Ernesto e Sandra, e o clima esquenta de vez durante o ensaio do casamento: Celso se declara para Estela e a beija diante de Túlio, deixando o triângulo amoroso ainda mais intenso.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações.

Leia mais

Imagem - Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Veja a lista completa dos pré-indicados ao Oscar 2026; Brasil aparece em quatro categorias

Imagem - Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

Entrevista de João Guilherme sobre Shawn Mendes reaparece após rumores com Bruna Marquezine

Imagem - Carol Macedo passa por cirurgia após prender dedo na porta do carro: 'Não consegui escapar'

Carol Macedo passa por cirurgia após prender dedo na porta do carro: 'Não consegui escapar'

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' conta que teve morte clínica: 'Ninguém sabe explicar'

Atriz de 'Êta Mundo Melhor!' celebra cura do câncer com festa ao lado de amigos: 'Segunda vida'

Retorno de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!' desperta paixão inesperada de outra mulher

Casal de 'Êta Mundo Melhor!' troca a cidade por vida tranquila no interior; veja

Por que 'Pirulito' ficou fora de 'Êta Mundo Melhor'? Ator explica ausência na nova novela das 6

Tags:

êta Mundo Melhor tv Globo Novela Novelas Globo Rede Globo Globoplay Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'

Thais Carla exibe corpo após emagrecer mais de 80 kg e impressiona web: 'Chocada'
Imagem - Ator de ‘Terra Nostra’ precisou deixar as novelas para travar luta contra grave doença; saiba quem é

Ator de ‘Terra Nostra’ precisou deixar as novelas para travar luta contra grave doença; saiba quem é
Imagem - Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

Ana Castela quebra silêncio sobre boatos de gravidez e sexualidade: 'Os dois não dá'

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher tem parte das nádegas arrancada em ataque de capivara na lagoa
01

Mulher tem parte das nádegas arrancada em ataque de capivara na lagoa

Imagem - Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)
02

Áries, Libra, Capricórnio e Aquário recebem um sinal poderoso do universo hoje (18 de dezembro)

Imagem - Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda
03

Aposentadoria dos professores terá novas exigências a partir de 2026; entenda

Imagem - Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA
04

Quais são os sintomas da 'super gripe' que provoca alerta mundial e pode estar circulando na BA