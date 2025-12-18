NOVELA DAS 6

Celso surpreende Estela com beijo e crime vem à tona em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (18)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 16:00

Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de ‘Êta Mundo Melhor!’ desta quinta-feira (18) promete fortes emoções para quem acompanha a novela das seis. A trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson deixa o público em alerta para os acontecimentos.

Após muita pressão, Ernesto acaba cedendo às investidas de Sandra e autoriza que Dita finalmente cante na rádio, uma conquista importante que pode mudar o rumo da jovem. Enquanto isso, Anabela enfrenta momentos difíceis na escola e encontra em Estela o apoio necessário para atravessar a situação.

Asdrúbal chega a uma conclusão grave: o incêndio na fábrica não foi um acidente, mas sim um ato criminoso. A descoberta acende o sinal de alerta e coloca Sandra e Olga na mira das investigações, que passam a avançar rapidamente.



Lourival surge de vez na história ao se instalar na pensão de Margarida, enquanto Estela confidencia a Túlio que tem tido visões inquietantes sobre o acidente, levantando suspeitas.

Já Candinho, sempre disposto a ajudar, se vê em um dilema ao perceber que não tem recursos para colaborar com a reforma da Casa dos Anjos. Paralelamente, Samir surpreende ao confessar que gosta de Zulma, criando um momento de afeto em meio aos conflitos.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Para completar o capítulo, Asdrúbal ajuda Margarida a despistar Ernesto e Sandra, e o clima esquenta de vez durante o ensaio do casamento: Celso se declara para Estela e a beija diante de Túlio, deixando o triângulo amoroso ainda mais intenso.