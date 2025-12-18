VEJA VÍDEO

Mulheres flagram Suzane Von Richthofen em mercado e vídeo repercute

Amigas estavam em supermercados quando flagraram Suzane fazendo compras

Felipe Sena

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 17:18

Vídeo gerou controvérsia nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Duas amigas flagraram Suzane Von Richthofen num mercado em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, e ficaram surpresas. O vídeo gerou repercussão e controvérsia nas redes sociais.

“Gente, a Suzane Von Richthofen. Ela tá aqui gente. Ela olhou pra gente com a cara feia, e fez boca de beijo, a gente baixou o celular e fingiu que era vídeo nosso. Ela percebeu e não gostou. Gente, eu estou chocada”, disse a mulher ao lado da amiga.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje 1 de 13

Na gravação, Suzane aparece ao fundo, usando bermuda e regata preta, arrastando um carrinho de compras de supermercado. Enquanto uns fizeram piada com o momento, outros não concordaram com a atitude.

“O negócio é passar reto e fingir que não viu, não ficar dando palanque”, comentou um homem. “Você que não cuide para não pegar a fruta que ela queria”, escreveu outro com bom humor.

“Estão tratando uma mulher que matou os pais como celebridade?”, problematizou outra pessoa. Desde o lançamento da série “Tremembé”, neste ano, foi acendido o debate de dar visibilidade para pessoas que cometeram crimes, inclusive, o tema foi abordado pela mãe de Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, já que na série também foi retratado os bastidores de Alexandre Nardoni, pai de Isabella, e sua madrasta, Anna Carolina Jatobá na produção.