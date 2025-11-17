Acesse sua conta
Seguranças, motorista e regalias negadas: o que Suzane pediu em Tremembé ao entrar na faculdade

Livro revela solicitações feitas pela ex-detenta em 2021 e a resposta dura da direção do presídio

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09:19

O nome de Suzane Von Richthofen voltou a movimentar as redes graças à série Tremembé
O nome de Suzane voltou a movimentar as redes graças à série Tremembé

O nome de Suzane Von Richthofen voltou a movimentar as redes graças à série Tremembé, do Prime Video, e ao intenso resgate de sua trajetória desde o crime que chocou o país em 2002. Agora, um novo trecho dessa história ganha destaque. As exigências feitas por Suzane quando começou a frequentar a faculdade em 2021, ainda sob custódia do presídio feminino de Tremembé.

As revelações aparecem no livro Tremembé: o presídio dos famosos, escrito pelo jornalista Ullisses Campbell, também roteirista da série estrelada por Marina Ruy Barbosa. Segundo ele, Suzane ingressou inicialmente no curso de Farmácia, sendo depois realocada para Biomedicina por falta de alunos na primeira turma.

Por ser um dos rostos mais conhecidos da penitenciária, o reitor da instituição de ensino solicitou que colegas não a abordassem ou fotografassem. A recomendação, no entanto, não durou muito. Na época, imagens de Suzane circulavam rapidamente pelas redes.

Campbell revela que Suzane não apenas desejava descrição. Ela chegou a solicitar um “pacote de segurança” para frequentar as aulas em Taubaté. Entre os pedidos estavam um seguranças exclusivos durante os deslocamentos e um carro com motorista para levá-la e buscá-la diariamente.

A justificativa seria a preocupação com sua exposição e eventuais riscos fora do presídio. Mas o desejo por um tratamento diferenciado não foi atendido.

A administração de Tremembé negou todas as solicitações. Suzane seguiu frequentando o curso sob as mesmas regras aplicadas às demais detentas autorizadas a estudar fora: sem escolta particular, sem motorista e sem privilégios.

A recusa, segundo o autor, foi categórica e frustrante para Suzane, que buscava mais proteção e, na visão do presídio, um nível de regalia incompatível com o regime.

Hoje em liberdade, vivendo em regime aberto e popular nas redes por seu perfil de artesanato, Suzane segue sendo uma figura que divide opiniões e mantém o interesse do público em alta.

