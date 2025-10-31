HISTÓRIAS DO CRIME

O dia em que Suzane von Richtofen foi jurada no concurso de beleza de Tremembé

Um episódio inusitado na prisão que reuniu internas, promotores, juíza, familiares e até a condenada mais notória do Brasil

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05:59

Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A série "Tremembé", da Prime Video, estreia nesta sexta-feira (31), trazendo de forma ficcionalizada os bastidores da prisão. Entre as figuras retratadas está Suzane von Richthofen, condenada mais notória do país, atualmente cumprindo pena em regime aberto pela morte dos pais.

O seriado se inspira nos livros do jornalista Ulisses Campbell. Em "Tremembé: o presídio dos famosos", ele relata um episódio curioso: Suzane participou do júri de um concurso de beleza realizado na cadeia, em 2014. O Miss Primavera acontece anualmente desde 1995, organizado pela Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) de São Paulo, e elegia não apenas a detenta mais bonita, mas também premiava categorias como Miss Simpatia, Miss Plus Size, Garota Revelação e Mister Tremembé - dedicado a mulheres lésbicas masculinizadas e transexuais. O concurso foi apelidado de Miss Xilindró.

Concurso de beleza em Tremembé 1 de 3

Segundo reportagem da época da revista Marie Claire, foi a primeira vez que Suzane aceitou participar de uma festa da penitenciária, onde cumpria pena desde 2007. No dia seguinte, ela deu uma entrevista ao veículo. "Quero que as pessoas saibam que sou um ser humano comum. Cometi um erro, estou pagando por ele e quero recomeçar minha vida". Ela contou que na cadeia sentia falta do céu à noite, já que as internas ficam recolhidas no período. “Fico paralisada quando vejo o céu e as estrelas. A noite tem um cheiro característico que a gente não percebe normalmente".

Campbell relata que o concurso tinha etapas locais e depois tinha uma final estadual. Em 2017, essa última fase foi justamente em Tremembé e reuniu promotores, funcionários da SP, juízes de execução penal e, claro, presas. Familiares das internas podiam visitar para acompanhar a disputa, uma oportunidade de reencontro que motivava as presas.

Suzane e Andreas von Richthofen 1 de 9

O júri de 2017, além de Suzane, contou com assistentes sociais, duas psicólogas forenses, um psiquiatra, a dentista da penitenciária e a juíza corregedora dos presídios do Vale do Paraíba. O concurso teve como mestre de cerimônias a drag queen Alvará Delux, ex-detenta de Tremembé, e contou com a participação de outras presas notórias nos bastidores, como Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga.

Entre as candidatas, estavam Kadisse Melo, 28 anos, condenada por tráfico de drogas, vinda da penitenciária de Ribeirão Preto; Heloísa Mamede, 35 anos, condenada por furto de carro, oriunda da Penitenciária Feminina de Sant’Anna; e Adeilza Maria Santos, 32 anos, representando Tremembé. Ao som de “Show das Poderosas”, de Anitta, Adeilza subiu ao palco, mas chorou ao perceber que o filho de 18 anos não estava na plateia. Ela havia sido condenada em 2010 a 16 anos de prisão por matar o segundo filho logo após o parto.

Série Tremembé estreia na Prime Video 1 de 36

Outras candidatas incluíam Regina Aparecida Costa, 36 anos, condenada a 20 anos por prostituir a própria filha, e Tatiana Ferreira Lozano, 32 anos, buscando o título de Miss Revelação. Tatiana havia sido condenada a 25 anos e 8 meses por assassinar o filho, Itaberli Lozano Rocha, de 17 anos, após não aceitar sua orientação sexual.

O concurso também teve apresentações musicais, como o trio de detentas liderado por Dominique Cristina Scharf, de 57 anos, presa desde 1991 e condenada a 58 anos por uma série de crimes que incluíam assaltos, estelionato e associação criminosa.