Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá recebem dinheiro pela série Tremembé?

Série da Prime Video estreia nesta sexta (31)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 09:47

Suzane von Richtofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá
Suzane von Richtofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá Crédito: Reprodução

O público que acompanha a nova série Tremembé, da Prime Video, pode se perguntar: Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e outros condenados famosos recebem algum pagamento pela adaptação de suas histórias na série?

A equipe de produção e a plataforma Prime Video afirmam que nenhum dos retratados foi contatado ou recebeu qualquer tipo de pagamento pela narrativa de suas vidas.

A legalidade dessa abordagem é respaldada por especialistas em direito. O advogado e professor Rodrigo Moraes, da Universidade Federal da Bahia, explicou que obras biográficas baseadas em processos penais públicos não exigem consentimento do biografado. “Um filme baseado nos autos do processo, caso não tramitado em segredo de justiça, pode ser transformado em obra cinematográfica biográfica, sem autorização do biografado, que não tem direito a royalties ou pagamento de direito de imagem”, afirmou ao Splash.

Série Tremembé estreia na Prime Video

Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Letícia Rodrigues vive Sandrão na série por Divulgação
Série Tremembé por Divulgação
Série Tremembé traz triângulo amoroso na cadeia por Divulgação
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
Série "Tremembé" estreia nesta sexta-feira (31) por Divulgação/Prime Video
[Edicase]A produção “Tremembé” mostra a vida de personagens marcados por crimes famosos no Brasil (Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video) por Imagem: Reprodução digital | Amazon Prime Video
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Felipe Simas como Daniel Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Carol Garcia como Elize Matsunaga na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Letícia Rodrigues como Sandrão na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
1 de 36
Série Tremembé por Divulgação

O entendimento jurídico é que, por se tratarem de processos públicos e amplamente divulgados pela imprensa, o conteúdo da série não pertence aos criminosos, é algo público. Os casos são tão notórios que podem ser considerados “fatos históricos”, o que relativiza o direito à imagem dos envolvidos. 

A série se inspira nos livros de true crime do jornalista Ullisses Campbell e é construída a partir de relatos, depoimentos, pesquisas e documentos públicos, segundo a diretora Vera Egito. “Não, zero. Eu nunca falei com nenhuma dessas pessoas. Nem com ninguém. Zero envolvimento”, disse ao portal. Ela ressaltou também que a produção não é um documentário, é uma versão ficionada da história.

Produzida pela Paranoid para o Amazon MGM Studios, Tremembé reúne um elenco de destaque, incluindo Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato e Felipe Simas. A trama aborda casos como os de Suzane von Richthofen, Alexandre e Anna Carolina Jatobá e Elize Matsunaga, todos presos na penitenciária de Tremembé, apelidada de “prisão dos famosos”.

Tags:

Tremembé

Mais recentes

Imagem - ‘A bala tá comendo’: Japinha do CV mandou mensagens para amiga antes de morrer em megaoperação no Rio

‘A bala tá comendo’: Japinha do CV mandou mensagens para amiga antes de morrer em megaoperação no Rio
Imagem - Influenciador é preso em operação contra lavagem de dinheiro do PCC

Influenciador é preso em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Imagem - Japinha do CV usou colete tático na mata e levou tiros no rosto em megaoperação no Rio de Janeiro

Japinha do CV usou colete tático na mata e levou tiros no rosto em megaoperação no Rio de Janeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada