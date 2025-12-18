TEMPO

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Vitória da Conquista foi o município com a menor temperatura da região nesta quarta-feira (17)

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 20:54

Vitória da Conquista Crédito: PMVC

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 16,5 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgados nesta quarta-feira (17). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 17,4 °C.

Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, com 17,4 °C, e Morro do Chapéu, com 17,7 °C, ambas localizadas na Chapada Diamantina.