Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Elaine Sanoli
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 20:54
Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, foi mais uma vez a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a “Suíça Baiana” marcou 16,5 °C, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), divulgados nesta quarta-feira (17). Em outro ponto da cidade, os termômetros registraram 17,4 °C.
Além da cidade do sudoeste baiano, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, com 17,4 °C, e Morro do Chapéu, com 17,7 °C, ambas localizadas na Chapada Diamantina.
O frio já é um velho conhecido da cidade, que já ganhou até fama de ser a "Suíça baiana". Em 24 de julho do ano passado, Vitória da Conquista atingiu a marca de 6,5 ºC, a terceira menor temperatura desde 1976, quando os registros começaram a ser coletados pela estação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).