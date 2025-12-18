Acesse sua conta
Conheça as melhores empresas de tecnologia da Bahia

23ª edição do Prêmio Por TI Bahia 2025 celebra compromisso de toda a cadeia tecnológica na construção de soluções éticas e sustentáveis

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 19:48

Prêmio Por TI Bahia 2025
Prêmio Por TI Bahia 2025 Crédito: Reprodução/ Redes sociais

A Bahia se reuniu na Casa do Comércio para celebrar, na noite desta quarta-feira (17), empresas de destaque no ramo da tecnologia de todo o estado. O Prêmio Por TI Bahia 2025, da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação – Regional Bahia (Assespro-BA), reconheceu os esforços de nomes do setor em oito categorias, eleitos com quase 12 mil votos populares.

“Chegar à 23ª edição com quase 12 mil votos populares demonstra que nosso ecossistema está vivo, pulsante e cada vez mais conectado. Celebramos talentos, iniciativas e pessoas que estão ajudando a transformar o cenário da tecnologia na Bahia, com protagonismo e visão de futuro, especialmente em um momento em que a Inteligência Artificial assume papel central no desenvolvimento da sociedade”, destacou o presidente da Assespro-BA, Renato Carneiro.

Conheça os ganhadores do Prêmio Por TI Bahia 2025

O evento reuniu cerca de 100 pessoas no Salão Mário Cravo, em um jantar comemorativo. Estiveram presentes autoridades e representantes de entidades de relevância nacional do setor, como o secretário municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), Alberto Braga; o presidente da Softex Nacional, Christian Tadeu; o presidente da Confederação Assespro, Daybson Cipriano; e o presidente da Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação (Abipti), Diego Menezes.

A noite contou ainda com a participação de representantes do ecossistema local, incluindo o Instituto Federal da Bahia (Ifba), a Universidade Federal da Bahia (Ufba), o Espaço Colabore, a Câmara de Inovação e Tecnologia (CIT) da Fecomércio-BA, o Senai Cimatec, o Sebrae e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), entre outros, fortalecendo a conexão entre academia, mercado e instituições de inovação.

Neste ano, o evento, que chega à sua 23ª edição, foi regido pelo tema “IA – Inteligência Artificial, Protagonismo e Futuro”, reforçando o compromisso de toda a cadeia tecnológica em construir soluções relevantes, éticas e sustentáveis para os próximos anos.

Bahia Prêmio Tecnologia

